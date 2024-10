Il fenomeno dell'aurora boreale è stato ancora visibile in Italia ma sembra che anche altri episodi si potranno ammirare a nei cieli italiani

L’aurora boreale la sera del 10 ottobre ha regalato all’Italia un panorama raro e straordinario, tingendo il cielo della penisola di sfumature insolite. Dalle tonalità rosa al verde brillante, il cielo italiano ha richiamato molti a stare con il naso all’insù. L’aurora boreale è un fenomeno naturale che solitamente si manifesta nelle regioni artiche ma in alcune occasioni può essere visibile anche a latitudini più basse. Molte persone nel nord e nel centro Italia, dalla Brianza fino alla Romagna, ieri sera hanno avuto l’occasione di ammirare questo momento indimenticabile.

Dove è stata vista l’aurora boreale in Italia

L’aurora boreale, nota anche come Northern Lights ovvero “luci del nord”, è un fenomeno luminoso che si verifica quando particelle cariche provenienti dal Sole (principalmente protoni ed elettroni) raggiungono l’atmosfera terrestre, interagendo con i gas presenti. Queste particelle vengono espulse dal sole attraverso esplosioni solari o tempeste geomagnetiche e una volta entrate nel campo magnetico terrestre viaggiano verso i poli magnetici del pianeta.

Semplificando il fenomeno, si può dire che l’incontro tra le particelle cariche e gli atomi di ossigeno e azoto nell’atmosfera genera le caratteristiche scie di luce colorata. Questo spettacolo si verifica comunemente nelle aree polari per questo si parla spesso di aurora boreale e aurora australe. Quello dell’aurora boreale in Italia è un evento raro, ma non impossibile. La sera del 10 ottobre, il fenomeno è stato visibile in numerose zone del nord e del centro Italia, regalando uno spettacolo straordinario. Molti cittadini nelle città di Milano, Monza, la Brianza e diverse altre località del bresciano hanno potuto ammirare il cielo di colori meravigliosi come il rosa, il verde e l’azzurro.

Anche il Piemonte, in particolare la zona di Torino, e la Romagna sono stati teatro di questo spettacolo naturale. In Romagna, il fenomeno ha regalato cieli colorati con sfumature che andavano dal rosa al verde chiaro nelle città di Rimini, Bellaria e Cattolica. Gli appassionati di astronomia e i fotografi non hanno perso l’occasione di immortalare l’evento, con numerosi scatti condivisi sui social che testimoniano la bellezza delle luci del nord in luoghi normalmente distanti dall’aurora.

Quando e dove potrà essere nuovamente visibile

Queste aurore sono state visibili grazie a una combinazione di fattori eccezionali: una forte tempesta geomagnetica, che ha permesso alle particelle solari di spingersi verso latitudini inferiori, e un cielo terso con condizioni ottimali per l’osservazione. Bisogna dire che non è la prima volta che accade in Italia quest’anno. Il fenomeno era già avvenuto attorno al 10, 11, 12 maggio nel nord Italia e al 12 agosto nelle Dolomiti italiane, quando il cielo si era tinto di viola.

Le previsioni degli astronomi indicano che fenomeni come l’aurora boreale nel nostro paese potrebbero ripetersi altre volte. In particolare, anche questa notte, 11 ottobre, visto i periodi di forte attività solare. Soprattutto nel nord e nel centro Italia, quindi, il fenomeno potrebbe avvenire ancora e il cielo potrebbe assumere colori spettacolari. In questo periodo si potrebbero incontrare (anche se in misura minima) problemi elettrici, interferenze con le reti dei cellulari o difficoltà con alcune trasmissioni radio e con i satelliti.

Per conoscere quando questi fenomeni potrebbero interessare i cieli italiani esistono siti web e app, come Aurora Forecast e NOAA Space Weather, che forniscono aggiornamenti sulle probabilità. Poi per ammirare l’aurora al meglio è necessario scegliere luoghi lontani dal centro città e con bassa luminosità. Inoltre, è consigliato guardare verso nord dato che l’aurora tende a essere visibile nella direzione nord rispetto a dove ci si trova.