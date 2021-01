Sta per finire all’asta il Force Blue, il mega yacth di Flavio Briatore. Si tratta di un’imbarcazione costruita nel 2002 che per dimensioni fa parte dei primi cento yacht al mondo.

Precedentemente chiamato Big Roi, il Force Blue che verrà venduto all’asta è uno yacht di lusso in stile rawler-expedition costruito 19 anni fa dalla Royal Denship, un conglomerato di navi e yacht con sede in Danimarca. Nella classifica degli yacth più grandi del pianeta, il Force Blue occupa la 78esima posizione.

Alla scoperta del Force Blue, lo yacht di Flavio Briatore

L’imbarcazione è stata progettata da Ole Steen Knudsen e Tom Fexas come parte della serie “expedition” della Royal Denship, che includeva anche i modelli Turmoil e Big Aron. A commissionare la sua costruzione fu Roy Speer, il fondatore e proprietario di Home Shopping Network, un network televisivo americano che fa capo al Qurate Retail Group e trasmette, oltre che negli Stati Uniti, anche in diversi Paesi stranieri.

La yacht, usato anche per l’attività di charter, venne successivamente acquistato da Flavio Briatore per la cifra di 68,2 milioni di sterline. Dotato di due propulsori Caterpillar Inc e di una potenza complessiva di 4.000 cavalli, può raggiungere la velocità massima di 17 nodi.

Nel corso degli anni Flavio Briatore ha trascorso diversi giorni di vacanza a bordo del panfilo che verrà venduto all’asta a una cifra di partenza fissata a 7 milioni di euro. Nel 2019 l’imbarcazione ha navigato per diverso tempo nelle acque vibonesi al largo di Tropea, meravigliosa località della Calabria entrata a far parte dei Borghi più Belli d’Italia.

Il panfilo costruito dai cantieri Royal Denship nel 2002 può ospitare 12 persone oltre a 17 membri dell’equipaggio. I suoi interni vennero rinnovati nel 2006 dal designer Celeste Dell’Anna. Al suo interno l’imbarcazione include: una sala cinema, una terrazza solarium, una zona disco, una palestra completa sottocoperta, un centro benessere con doccia di vapore, un bagno di fango, una sauna, una jacuzzi idromassaggio e una sala massaggi.

Adesso il favoloso yacht di Flavio Briatore verrà venduto all’asta a Genova, a un prezzo di partenza di 7 milioni di euro. Le offerte irrevocabili di acquisto devono essere redatte in lingua italiana con valore di proposta contrattuale e dovranno essere depositate in busta chiusa.