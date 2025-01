Apre i battenti De Montel - Terme Milano, il più grande parco termale urbano d’Italia: alla scoperta del complesso situato nell'area delle ex scuderie

Apre ilprimo aprile 2025 a Milano il più grande parco termale urbano d’Italia: si tratta di De Montel – Terme Milano, complesso situato nell’area delle ex scuderie in zona San Siro.

De Montel – Terme Milano, il più grande parco termale urbano d’Italia

Le terme offrono più di 16.000 metri quadrati di esperienze dedicate al benessere olistico, con strutture all’avanguardia e un rigoglioso parco con migliaia di piante, un’area rigenerante disegnata e ideata per il relax e per l’esercizio fisico e mentale.

L’idea di riconvertire le aree delle ex scuderie di San Siro e creare il più grande parco termale urbano in Italia è nata nel 2007, quando venne ripristinata la storica sorgente di acqua termale a 396 metri di profondità.

La trasformazione delle scuderie monumentali ha rispettato la morfologia originaria, consentendo di usufruire di più di 16.000 metri quadrati di superficie con piscine, vasche, sale e strutture, oltre a un parco circondato da alberi.

Il complesso De Montel – Terme Milano è caratterizzato dalla presenza di 10 piscine tra indoor e outdoor, 15 sale massaggi, 4 saune, un tepidarium, un bagno di vapore, un hammam purificante, ben 9 stanze relax, diverse aree ristorazione e 8.000 metri quadrati di parco alberato con area mindfulness.

Tutte le vasche e le piscine della struttura che apre il primo aprile 2025 a Milano, sono alimentate dall’acqua termale riconosciuta e certificata da parte del Ministero della Salute, estratta a più di 312 metri di profondità: ogni vasca e piscina presenta caratteristiche differenti per differenti esperienze e benefici.

Il recupero delle scuderie progettate negli anni Venti dall’architetto Vietti Violi è stato affidato a un team di aziende coordinato dallo Studio Marzorati e da J+S e reso possibile grazie all’investimento del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) in partnership con il gruppo Terme & SPA Italia, che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA su tutto il territorio nazionale, tra cui Terme di Saturnia, tempio di relax e benessere immerso nella maremma toscana.

L’acqua termale e le vasche di De Montel – Terme Milano

L’acqua termale di De Montel – Terme Milano, viene estratta direttamente in loco: con la riapertura del pozzo artesiano termale in pressione che raggiunge i 396 metri di profondità, l’acqua si caratterizza per essere oligominerale e adatta per uso balneoterapico. Certificata dalle massime autorità e denominata ‘San Siro’, l’acqua è stata riconosciuta terapeutica per la balneoterapia nel trattamento delle affezioni dermatologiche.

Sono diverse le vasche presenti all’interno del più grande parco termale urbano d’Italia che apre i battenti a Milano, città eletta Capitale dell’Arte del Futuro, a partire dalla Vasca della Pioggia alla temperatura di 34 gradi, dove gli ospiti sono accolti da una pioggia benefica calda che cada leggera dal soffitto, creando una sensazione di pace profonda.

La Vasca Velo d’Acqua offre un massaggio naturale intenso e localizzato, mentre la Vasca della Leggerezza è una vera e propria oasi per gli arti e la schiena, con idromassaggi studiati per stimolare il sistema linfatico e circolatorio. Le Vasche del Freddo e le docce svedesi sono piccole vasche circolari di reazioni, posizionate vicino alle saune e studiate per riequilibrare la temperatura del corpo e tonificarlo.