“Vi ringraziamo per averci accompagnati per in questi anni”: così Laura Canto, hostess Alitalia, all’aeroporto di Fiumicino, storica sede e hub italiano, ha annunciato la fine della compagnia di bandiera fondata nel 1946.

Il discorso della hostess

“Signore e signori, volevo ringraziarvi per averci accompagnati durante questi 74 anni, oggi è il nostro ultimo volo Alitalia, voglio dirvi grazie di cuore per avere volato sempre con noi e averci dato fiducia. Voglio avere io l’onore di fare quest’ultimo annuncio”, ha detto Canto al microfono, la voce rotta dall’emozione, annunciando l’imbarco per il volo in partenza dall’aeroporto di Fiumicino e diretto a Cagliari. Un congedo accolto con applausi da parte dei passeggeri in attesa, ripreso in un video postato poi su Facebook e condiviso da centinaia di persone.

L’ultimo volo di Alitalia

L’ultimo volo effettivo è stato, in realtà, quello di “ritorno”, partito da Cagliari e atterrato proprio a Fiumicino alle 23,22 di giovedì sera. Un arrivo che ha fatto calare il sipario sulla più grande compagnia aerea italiana, che a mezzanotte ha passato il testimone a Ita, la Newco che da venerdì entra in attività. A pilotare l’aereo, un A321, il pilota 55enne Andrea Gioia, con 15mila ore di volo sulle spalle. “Grazie come sempre di tutto. Questo è un volo storico‘‘, ha detto il comandante ai passeggeri a bordo.

L’annuncio della hostess Laura Canto a Fiumicino, però, ha toccato il cuore di molti, soprattutto perché i voli di giovedì sera sono stati anche gli ultimi collegamenti “tricolore” con la Sardegna, da sempre servita da Alitalia. Nella gara per la continuità territoriale, infatti, Volotea ha avuto la meglio su Ita, e da venerdì sarà il vettore spagnolo low cost a garantire i collegamenti dai tre aeroporti sardi con Roma e Milano, a tariffe agevolati per i residenti nell’Isola.

Esordio per Ita

Ita, che ha comprato la compagnia di bandiera per 90 milioni, è invece ufficialmente entrata in servizio alle 6.20 di venerdì 15 con il volo Milano Linate-Bari. La flotta conta su 52 aerei e una forza lavoro di 2.800 persone, contro i 10.500 lavoratori della vecchia Alitalia. Numeri su cui da tempo infiamma il dibattito e al centro di un duro scontro tra l’azienda e i sindacati con scioperi, proteste e manifestazioni.