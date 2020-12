Tra le città con le decorazioni natalizie più belle al mondo ce ne sono tre italiane. Forbes ha stilato la lista degli alberi di Natale più belli in tutto il mondo, premiando città di diversi continenti. Nell’elenco, accanto a Parigi, Berlino, New York, Praga,Washington, Londra, Vilnius, Rio de Janeiro, Shenyang, Strasburgo, Bruxelles, Sydney, Betlemme, Mosca, Dublino, Cracovia e Nanjing, ci sono anche Milano, Roma e Ruvo di Puglia.

L’albero di Natale nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano

Per i 125 anni di Swarovski, la Galleria Vittorio Emanuele di Milano ospita nel 2020, per il settimo anno consecutivo, il grande albero di Natale firmato dalla maison austriaca.

Alto 12 metri e incorniciato nella “Volta Celeste” (la suggestiva installazione che illumina la cupola di cristallo della Galleria Vittorio Emanuele in occasione delle festività natalizie), l’albero di Natale è decorato con oltre 10 mila luci e migliaia di decorazioni, tra cui più di 20 in cristallo realizzate a mano e ispirate ai corpi celesti. Alla base dell’albero di Natale c’è una nicchia dorata, dove è possibile scattare suggestivi selfie.

L’albero di Natale in piazza San Pietro a Roma

Se il presepe allestito in piazza San Pietro nel 2020 ha attirato numerose critiche, lo stesso non può certo dirsi dell’albero di Natale, selezionato da ‘Forbes’ tra i migliori al mondo.

Per la seconda volta nella storia, dopo la prima nel lontano 1996 con Papa Giovanni Paolo II, nel 2020 l’albero di Natale allestito in piazza San Pietro a Roma è stato donato dalla Slovenia. Si tratta di un maestoso abete rosso di 28 metri con un diametro di circa 70 centimetri, arrivato in Italia dall’area sudorientale della Slovenia, più precisamente dal comune di Kocevje, sul fiume Rinza.

L’albero di Natale di Ruvo di Puglia

Oltre a Milano e Roma, anche Ruvo di Puglia, piccolo borgo in provincia di Bari, ha conquistato un posto nella speciale lista dei migliori alberi di Natale secondo Forbes.

Tutto merito del luminosissimo albero di Natale allestito in piazza Matteotti, alto complessivamente 18 metri e realizzato assemblando e collegando frammenti di luminarie tradizionali pugliesi in forma di albero natalizi. L’edizione 2020 del progetto comunale “Luci e Suoni d’Artista” è nata dalla collaborazione tra la direzione artistica di Vittorio Palumbo e la progettazione de “La fabbrica dei lumi” di Daniele Cipriani.