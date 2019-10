Piatti d'autore per il World Pasta Day 2019: il programma

Sta prendere il via il World Pasta Day 2019: sette giorni di eventi dedicati alla pasta e al made in Italy in cucina.

La manifestazione “Al Dente” coinvolgerà i migliori chef d’Italia, d’Europa e del mondo dal 18 al 25 ottobre. Per la prima volta, i pastai italiani di Unione Italiana Food promuovono la tradizione nostrana in quattro continenti, con una kermesse internazionale che vedrà cucinare la pasta, nello stile italiano, anche in grandi città come Parigi e New York.

Nei sette giorni della kermesse “Al Dente”, in occasione del World Pasta Day 2019, si celebrerà la pasta del passato, del presente e del futuro in tutte le sue declinazioni. Uno dei simboli della gastronomia tricolore sarà protagonista in 130 ristoranti in Italia e nel mondo. I menù evidenzieranno almeno un piatto di pasta ispirato al tema #pasta2050, andando ad esplorare le sei principali tendenze che caratterizzeranno il consumo di questo alimento nei prossimi trent’anni.

Durante la kermesse internazionale dedicata al mondo della pasta, sarà possibile assaggiare nei ristoranti diversi piatti d’autore ispirati ai due temi lanciati sui social con gli hashtag #pasta2050 e #WorldPastaDay. A realizzarli saranno acclamati chef di fama mondiale, con ricette visionarie realizzate da fuoriclasse della cucina come Heinz Beck, Rosanna Marziale e i Fratelli Alajmo. Tradizione e innovazione per la pasta, diventata negli anni parte integrante di una tradizione enogastronomica strutturata, riconosciuta e apprezzata anche oltre i confini italiani.

Al World Pasta Day 2019, la tradizione verrà mescolata con l’innovazione: dal mito intramontabile della pasta al pomodoro alle contaminazioni con i nuovi ingredienti, fino ad arrivare alla pasta etica e sostenibile. Ad essere coinvolti non saranno solo i professionisti del settore, ma anche gli utenti sui social network che sono invitati a condividere le foto delle loro creazioni culinarie.

Con gli eventi del World Pasta Day, i pastai e i professionisti della ristorazione vogliono esaltare la pastasciutta, vero e tipico piatto italiano simbolo della gustosa e sana dieta mediterranea. Per chiudere in bellezza la settimana di eventi che celebreranno la pasta in tutte le sue declinazioni possibili, verrà organizzato un pasta party conclusivo che unirà diversi appassionati in una spaghettata virtuale e social: un modo per stare insieme anche a chilometri di distanza.