Il nonno di Papa Leone XIV sarebbe originario di Settimo Rottaro, piccolo borgo piemontese, e poi sarebbe emigrato nel Novecento negli Stati Uniti

L’elezione di Robert Francis Prevost come nuovo pontefice con il nome di Papa Leone XIV ha suscitato emozione e interesse in tutto il mondo. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost dopo la formazione iniziale in America, ha vissuto per anni in Perù come missionario agostiniano, divenendo poi vescovo a Chiclayo. Successivamente è stato richiamato in Vaticano dove ha ricoperto incarichi chiave importanti fino alla sua elezione al soglio pontificio. Come molti altri americani, però, sembra che anche Papa Leone abbia origini italiane, in particolare del Canavese.

Il nonno del papa era di Settimo Rottaro

Come già successo per Papa Bergoglio, anche il nuovo pontefice avrebbe nonni di origini italiane, in particolare piemontesi. Papa Francesco, infatti, nonostante fosse nato in Argentina, aveva nonni di Bricco Marmorito, una località di Portacomaro Stazione, frazione di Asti dove c’è ancora un ramo della famiglia. Una storia che sembra accomunarlo con Papa Prevost. Il nuovo pontefice, proclamato l’8 maggio, avrebbe origini nel torinese. Il nonno paterno di Papa Leone XIV sarebbe nato in Piemonte, precisamente a Settimo Rottaro, piccolo paese del Canavese, in provincia di Torino.

La notizia è divenuta nota perché riportata dalla piattaforma MediaWiki che afferma di avere come fonti dati del governo statunitense. Stando a queste informazioni Jean Lanti Prevost, nonno del Pontefice, sarebbe nato proprio in questo comune nel 1876, prima di emigrare negli Stati Uniti. In America ha poi sposato Suzanne Louise Marie Fabre, cittadina italo-svizzera, e ha dato alla luce Luis Marius Prevost, padre del futuro Papa. Settimo Rottaro è un piccolo centro di poco più di 500 abitanti, non lontano dal lago di Viverone dove il cognome del Papa, Prevost, è molto diffuso. Il Comune, però, per ora non può confermare queste informazioni, ma sono in corso delle verifiche. Dalla Santa Sede sembrano confermare genericamente che Papa Leone XIV ha radici italiane, ma per ora nessuna conferma ufficiale sull’esatta località.

Le origini del Papa tra Italia e America

La storia della famiglia Prevost è quella di migranti cattolici che hanno attraversato l’oceano e costruito la propria vita nel cuore degli Stati Uniti, mantenendo forti radici spirituali. Luis Marius Prevost, padre del Papa, è nato nel 1920 a Cook, Illinois, da immigrati europei. Dopo essersi diplomato al Central YMCA College nel 1943 e si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti, prestando servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. La madre, Mildred Martínez, di origini spagnole, era una bibliotecaria con laurea alla DePaul University e un master in educazione. La famiglia è sempre stata molto credente e attiva nella comunità parrocchiale locale. Robert Francis è nato nel 1955 terzo di quattro fratelli.

Da giovane, il nuovo pontefice ha visitato più volte l’Italia, come testimoniano alcune fotografie e immagini che da giorni circolano sui social. Dopo aver conseguito una laurea in matematica e ingegneria meccanica negli Stati Uniti, ha intrapreso la vita religiosa con l’Ordine di Sant’Agostino ed è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Poi è partito come missionario in Perù, dove ha svolto per anni attività pastorale in contesti anche complessi e marginali. In seguito, è stato chiamato da Papa Francesco in Vaticano per ricoprire incarichi importanti. Poco prima del conclave, infatti, Papa Prevost era stato nominato Cardinale titolare della diocesi di Albano, una delle sedi storiche più rappresentative del collegio cardinalizio.