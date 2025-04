Fedez ha pubblicato nei social un breve video dove anticipa qualche strofa di un suo nuovo brano e le sue parole hanno suscitato molti commenti

Fedez non è mai stato un artista che si nasconde dietro le metafore dato che nelle sue canzoni racconta sé stesso senza filtri, mescolando vita privata, provocazione e gossip. Lo ha fatto agli inizi, lo ha fatto durante gli anni d’oro dei Ferragnez, e continua a farlo ora, durante la separazione con Chiara Ferragni. Dopo la discussa partecipazione a Sanremo 2025, il rapper sembra voler tornare sulla scena con un nuovo brano. Ancora non si sa il titolo ufficiale ma Fedez ha svelato alcune strofe della nuova canzone in un video social che in poco tempo è diventato virale. Nel video, infatti, il cantante riprende con una vena di sarcasmo temi come il matrimonio e il Lago di Como, uno dei luoghi simbolici della sua storia d’amore (ormai finita) con l’ex moglie.

La nuova canzone di Fedez con riferimenti a matrimonio e Lago di Como

Nel video, mentre un tatuatore gli lavora sulla schiena, Fedez fa ascoltare un’anteprima della sua nuova canzone. Non è la prima volta che il rapper usa la musica per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e anche questa volta sono bastati pochi secondi per far esplodere i commenti. Una strofa, in particolare, sta facendo molto parlare perché tratta di matrimonio e lago di Como, due argomenti molto “caldi” per il cantante. Ecco le sue parole: “Mi hai detto che ti sposerai sul Lago di Como, mi viene da dire condoglianze allo sposo”.

Parole che potrebbero essere una frecciatina alla sua precedente relazione con Chiara Ferragni, considerando il legame tra la coppia e quel territorio. Il Lago di Como è stato teatro di molte loro vacanze, oltre che sede della lussuosa Villa Matilda, la residenza da sogno acquistata e ora, a quanto pare, in fase di vendita. Ma la polemica non si ferma con quelle parole.

La strofa che precede quella delle “condoglianze” aveva in ugual modo attirato l’attenzione di molti. Il cantante usa un mix di sarcasmo e pungente ironia che ha acceso il dibattito online. Come sempre sotto il suo video TikTok c’è chi pensa che la sua sincerità sia da apprezzare mentre secondo altri potrebbe evitare riferimenti alla sua ex.

Le notizie sulla vendita di Villa Matilda

Mentre il pubblico analizza rima dopo rima il nuovo singolo di Fedez, sembrano esserci aggiornamenti per quanto riguarda la vendita di Villa Matilda. Questa è una splendida dimora da sogno a Pognana Lario, sul Lago di Como, acquistata nel 2023 durante il matrimonio con Chiara Ferragni. La residenza si sviluppa su due livelli e offre 400 metri quadrati di spazi interni. All’esterno si apre uno splendido giardino di 1.000 metri quadrati che include una dependance, una darsena privata e una spettacolare piscina panoramica a sfioro.

Una residenza da sogno, con vista panoramica, accesso privato al lago, esterni curatissimi e interni di design. Fabrizio Corona, nel suo canale Falsissimo, in un episodio interamente dedicato a Fedez aveva parlato del valore dell’immobile: “Oggi leggiamo che deve vendere una casa costata 9 milioni di euro. Tanti hanno scritto che l’ha già venduta, ma non è vero. Quella casa è in vendita a 15 milioni”.

Erano già uscite a inizio 2025 indiscrezioni sulla vendita della proprietà ma era intervenuta in quel caso Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, a smentire. A riaccendere i riflettori sulla compravendita, però, negli ultimi giorni ci ha pensato un nome internazionale: Rihanna. O meglio, il suo compagno Asap Rocky, sarebbe stato visto nei pressi della villa con i genitori di Fedez. La coppia americana, infatti, pare sia interessata a un investimento sul Lago di Como, che dopo Clooney è diventata sempre più ambita da celebrità in cerca di privacy e lusso.