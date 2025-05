I migliori ristoranti in spiaggia d'Italia, da Nord a Sud

I migliori ristoranti in spiaggia d’Italia scelti da Nord a Sud dalla Guida ai migliori beach club 2025 per cucina, location e ospitalità sul mare

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’ultima edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia, edita da Morellini Editore e scritta dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice e bloggerTiziana Di Masi, ha selezionato 300 stabilimenti balneari in 15 regioni, valutandoli per la qualità dei servizi, della cucina e dell’ambiente. Tra le novità, l’introduzione del Cà Maiol Award, un riconoscimento dedicato all’eccellenza nella ristorazione sul mare.

I migliori ristoranti in spiaggia al Nord Italia

Nel Nord, alcune strutture hanno ottenuto riconoscimenti per l’equilibrio tra cucina gourmet e location panoramiche. In Liguria, il Savô – Windsor Beach di Laigueglia è stato inserito nella guida 2025 per l’offerta dello chef Gianluigi Erme. Il progetto è stato rilanciato da un imprenditore già attivo sul Lago di Como e ha puntato su ambienti curati e una proposta gastronomica raffinata.

Anche nel Nord-Est e nell’area del Lago di Garda sono emerse realtà che uniscono ospitalità e ristorazione in una formula integrata. Sebbene non tutti gli stabilimenti siano rientrati tra i cinque candidati al premio nazionale, diversi locali si sono distinti per innovazione, uso di ingredienti locali e sostenibilità. La guida ha premiato in particolare chi ha saputo interpretare in modo attuale la tradizione gastronomica del territorio.

I migliori ristoranti sulle spiagge del Centro Italia

Negli ultimi anni, i ristoranti in spiaggia si sono trasformati in strutture capaci di unire accoglienza, gastronomia e cura degli spazi. Non sono più solo strutture stagionali, ma realtà ben organizzate che combinano estetica, accoglienza e una ristorazione curata: in diverse aree del Paese, l’offerta si è trasformata in un’esperienza articolata, pensata per soddisfare un pubblico attento alla qualità.

Nel Centro Italia, la Dogana by Enoteca La Torre di Montalto di Castro (al confine tra Lazio e Toscana) ha proposto un’esperienza culinaria firmata dallo chef Luca Morroto, già insignito di due stelle Michelin. La struttura è stata selezionata per l’eleganza degli ambienti, il servizio curato e la qualità della proposta gastronomica in riva al mare.

Anche la Campania è presente con una delle cinque nomination al Cà Maiol Award: il Riva Restaurant di Vietri sul Mare. Situato sulla Costiera Amalfitana, il ristorante guidato dallo chef Michele De Blasio ha attirato l’attenzione per la continuità con il lavoro premiato alla Volta del Fuenti e per la valorizzazione del contesto naturale.

Dove mangiare in spiaggia al Sud e nelle isole italiane

Al Sud e nelle isole, l’offerta si è arricchita di piatti legati al pescato fresco e a tecniche innovative di preparazione. In Sardegna, il ristorante La Spigola di Golfo Aranci, guidato dallo chef Roberto Pisano, ha proposto una cucina centrata sulla frollatura del pesce, con particolare attenzione alla ricciola e ad altre specie locali.

In Sicilia, la struttura Luna Minoica – Locanda Perbellini al Mare di Montallegro ha unito alla cucina firmata dallo chef Giancarlo Perbellini una posizione appartata, lontana dai grandi flussi turistici. La proposta si è distinta per l’equilibrio tra semplicità e tecnica, mantenendo forte il legame con il paesaggio circostante.

Questa panoramica evidenzia come il settore dei beach club in Italia sia in fase di crescita e trasformazione. La guida si propone come uno strumento di riferimento non solo per i viaggiatori, ma anche per gli operatori turistici interessati a un modello che unisca ristorazione, ospitalità e valorizzazione del territorio.