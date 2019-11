Vino, le 103 migliori cantine d'Italia secondo Wine Spectator

La storica rivista americana Wine Spectator ha selezionato le migliori 103 cantine produttrici di vino in Italia per OperaWine 2020, l’evento che aprirà la prossima edizione di Vinitaly, in programma il 18 aprile.

Non mancano i nomi storici nell’elenco delle 103 migliori cantine italiane di Wine Spectator: da Antinori, Frescobaldi e Tenuta San Guido (Sassicaia) a Biondi Santi e Tasca d’Almerita, da Allegrini, Ferrari, Giacosa e Marchesi di Barolo a Castello Banfi, Ornellaia e Planeta. La lista evidenzia un cambiamento nella geografia del vino italiano, con la presenza di nuove cantine oltre a quelle delle capitali storiche della produzione vinicola, come Montalcino del Brunello o le Langhe di Barolo e Barbaresco.

Tra i nuovi ingressi rispetto alla lista del 2019, spiccano 12 debuttanti. Le new entry nell’elenco delle 103 migliori cantine italiane sono: Nervi Conterno, la cantina del Gattinara e Vajra (Piemonte); Tramin e Maso Martis (Trentino-Alto Adige); ArPePe (Lombardia); Terenzuola, a cavallo tra le Cinque Terre e la Toscana; Tommaso Bussola dalla Valpolicella; Rocca di Frassinello in maremma; San Giusto a Rentennano che vanta un Chianti Classico appena riconosciuto come il terzo migliore vino al mondo; Nativ in Irpinia, la pugliese Felline con il suo Primitivo e infine Graci, protagonista del Rinascimento enologico dell’Etna. Grande ritorno, inoltre, per l’eretico Gravner che fa parte dei vini friulani macerati nelle anfore georgiane.

In generale, avanzano cantine in luoghi che offrono molto da scoprire, soprattutto per gli appassionati stranieri che nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno stappato bottiglie italiane per circa 6,2 milioni di euro. La situazione del vino d’Italia, secondo il direttore di Wine Spectator Tom Matthews, è molto buona: i vini italiani hanno conquistato ben 21 posti nella Top 110 mondiale. Un miglioramento importante rispetto ai 19 del 2018 e ai 16 del 2017.

Nella lista delle 103 migliori cantine d’Italia, realizzata dalla rivista americana Wine Spectator, la Toscana è la regione più rappresentata con 24 cantine. Dietro, in seconda posizione, troviamo il Piemonte con 16 cantine. Ai piedi del podio, invece, c’è il Veneto: sono 13 le cantine veneti presenti nella graduatoria. Il Barolo continua ad essere il vino che più di tutti riesce a catturare l’interesse degli appassionati negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda la fascia degli under 30.

Wine Spectator – Le 103 migliori cantine d’Italia

ABRUZZO Binomio

ABRUZZO Masciarelli

BASILICATA Elena Fucci

BASILICATA Paternoster

BASILICATA San Martino

CALABRIA Odoardi

CALABRIA Vincenzo Ippolito

CAMPANIA Feudi di San Gregorio

CAMPANIA Mastroberardino

CAMPANIA Montevetrano

CAMPANIA Nativ

CAMPANIA Quintodecimo

EMILIA-ROMAGNA Cleto Chiarli e Figli

EMILIA-ROMAGNA Tenuta Pederzana

FRIULI VENEZIA-GIULIA Bastianich

FRIULI VENEZIA-GIULIA Gravner

FRIULI VENEZIA-GIULIA Jermann

FRIULI VENEZIA-GIULIA Livio Felluga

FRIULI VENEZIA-GIULIA Marco Felluga

LAZIO Famiglia Cotarella (già Falesco)

LIGURIA Terenzuola

LOMBARDIA ArPePe

LOMBARDIA Bellavista

LOMBARDIA Ca’ del Bosco

LOMBARDIA Nino Negri

LOMBARDIA Rainoldi

MARCHE Garofoli

MARCHE Umani Ronchi

MOLISE di Majo Norante

PIEMONTE Aldo Conterno

PIEMONTE Cavallotto

PIEMONTE Elvio Cogno

PIEMONTE Falletto di Bruno Giacosa

PIEMONTE G.B. Burlotto

PIEMONTE G.D. Vajra

PIEMONTE Giuseppe Mascarello & Figlio

PIEMONTE Marchesi di Barolo

PIEMONTE Massolino

PIEMONTE Michele Chiarlo

PIEMONTE Nervi Conterno

PIEMONTE Paolo Scavino

PIEMONTE Produttori del Barbaresco

PIEMONTE Renato Ratti

PIEMONTE Roagna

PIEMONTE Vietti

PUGLIA Felline

PUGLIA Gianfranco Fino

PUGLIA Tormaresca

SARDEGNA Cantina Sociale di Santadi

SARDEGNA Tenute Sella & Mosca

SICILIA Benanti

SICILIA Graci

SICILIA Morgante

SICILIA Passopisciaro (Tenuta di Trinoro)

SICILIA Planeta

SICILIA Tasca d’Almerita

TRENTINO ALTO ADIGE Cantina Terlano

TRENTINO ALTO ADIGE Cantina Tramin

TRENTINO ALTO ADIGE Elena Walch

TRENTINO ALTO ADIGE Ferrari

TRENTINO ALTO ADIGE Maso Martis

TRENTINO ALTO ADIGE Tenuta San Leonardo

TOSCANA Altesino

TOSCANA Antinori (Guado al Tasso & Castello della Sala)

TOSCANA Biondi-Santi

TOSCANA Boscarelli

TOSCANA Canalicchio di Sopra

TOSCANA Carpineto

TOSCANA Casanova di Neri

TOSCANA Castello Banfi

TOSCANA Castello d’Albola

TOSCANA Castello di Ama

TOSCANA Castello di Volpaia

TOSCANA Eredi Fuligni

TOSCANA Fontodi

TOSCANA Il Poggione

TOSCANA Le Macchiole

TOSCANA Lisini

TOSCANA Marchesi de’ Frescobaldi

TOSCANA Ornellaia

TOSCANA Rocca di Frassinello (Castellare di Castellina & Feudi del Pisciotto)

TOSCANA San Felice

TOSCANA San Filippo

TOSCANA San Giusto a Rentennano

TOSCANA Tenuta San Guido

TOSCANA Valdicava

UMBRIA Arnaldo Caprai

UMBRIA Lungarotti

UMBRIA Tabarrini

VALLE D’AOSTA Grosjean

VENETO Allegrini

VENETO Cesari

VENETO Gini

VENETO Le Colture

VENETO Leonildo Pieropan

VENETO Maculan

VENETO Masi

VENETO Mionetto

VENETO Nino Franco

VENETO Prà

VENETO Roberto Anselmi

VENETO Tommaso Bussola

VENETO Zenato.