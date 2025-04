Il prezzo della vendita del quartier generale Mediaset a Cologno Monzese e tutti i dettagli dell'operazione immobiliare per il complesso storico

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il complesso storico di Mediaset a Cologno Monzese, situato alle porte di Milano, ha rappresentato per decenni il fulcro della produzione e della direzione televisiva del gruppo. Recentemente, questa iconica sede è stata al centro di una notevole operazione immobiliare.

A quanto è stato venduto il complesso Mediaset a Cologno Monzese

Due degli edifici di Viale Europa, che hanno ospitato attività fondamentali per Mediaset, sono stati ceduti in una trattativa conclusa nel marzo 2025. Pur mantenendo la presenza storica nei palazzi, il gruppo continua a operare negli spazi, ora passati di proprietà.

L’operazione di vendita ha raggiunto un valore complessivo di circa 52 milioni di euro, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’. L’importo include un acconto versato nel novembre dell’anno precedente, pari a 5,2 milioni di euro, e un saldo finale di 46,8 milioni, completato nel marzo 2025. Il trasferimento di denaro è avvenuto attraverso Banca Finint, con i fondi depositati presso la State Street Bank International.

Il complesso immobiliare è stato ceduto da Generali Real Estate, che lo deteneva nell’ambito del fondo di investimento Scarlatti, dedicato a investitori professionali. La vendita ha interessato due dei tre edifici situati lungo Viale Europa, con esclusione della torre Mediaset e del palazzo al civico 48, rimasti di proprietà del gruppo televisivo e utilizzati per uffici di direzione e altre funzioni aziendali.

La scelta di trasferire progressivamente le attività televisive nei grandi edifici di Cologno Monzese risale agli anni Ottanta, un periodo cruciale per lo sviluppo delle reti private italiane. Silvio Berlusconi, nel consolidare la propria presenza nel settore televisivo, optò per il trasferimento delle sue attività principali dai vecchi studi di Milano 2, conosciuti come Palazzo dei Cigni, agli edifici di Viale Europa. Questi ultimi erano stati originariamente realizzati per costituire un polo alternativo a Cinecittà.

Da allora, i palazzi di Cologno Monzese sono diventati il cuore operativo della produzione e direzione di Mediaset, accogliendo negli anni trasmissioni storiche come “Superflash” di Mike Bongiorno e una lunga serie di programmi popolari tra cui “La ruota della fortuna”, “Passaparola”, “Casa Vianello” e “L’isola dei famosi“.

Chi ha acquistato il quartier generale di Mediaset a Cologno

Ad acquistare gli edifici è stata Cologno SPV, una società di cartolarizzazione costituita dalla veneta Banca Finint. Tale società è stata creata con l’obiettivo di avviare un’operazione di cartolarizzazione immobiliare, come previsto dalla legge italiana. La gestione degli immobili è stata affidata alla società Ecodomus, controllata da Mirella Viviana Arbib e amministrata dall’imprenditore Angelo Anav.

Anav sarebbe il principale investitore coinvolto nell’operazione, con il supporto finanziario della Banca Monte dei Paschi di Siena. Le commissioni per l’intermediazione della compravendita, gestite da Cbre per Generali e da Cushman & Wakefield per Cologno SPV, ammontano a circa 600 mila euro complessivi.

La Cologno SPV, attraverso l’attività di cartolarizzazione, emetterà titoli destinati agli investitori istituzionali. Il rimborso di tali titoli sarà garantito dai canoni di locazione degli immobili, con Mediaset che continuerà a operare nei palazzi di Viale Europa come affittuario. La rendita catastale degli edifici è stata stimata complessivamente a oltre 800 mila euro.

Nonostante la recente vendita, gli edifici di Cologno Monzese continueranno a ospitare MediaForEurope (Mfe), la nuova denominazione ufficiale di Mediaset dal 2021, quando la sede legale è stata trasferita ad Amsterdam. La residenza fiscale e l’ufficio principale restano comunque a Viale Europa 46, il quale, insieme al gemello ai civici 38-44, continua a essere il centro nevralgico per produzioni, redazioni e studi televisivi.