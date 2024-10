Valerio Braschi vincitore della sesta edizione di Masterchef aprirà a Milano un ristorante che avrà la "cotoletta alla milanese più pazza d'Italia"

Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia, si prepara ad aprire il suo nuovo ristorante nel cuore di Milano. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo nel 2017 con la sua passione e creatività culinaria, lo chef romagnolo sembra pronto per una nuova avventura. La sua voglia di sperimentare lo ha sempre portato a ideare piatti unici e innovativi. Grazie anche a questo nel 2021 Braschi aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Giovane Chef dell’Anno” dalle Guide de L’Espresso.

A 27 anni Valerio Braschi annuncia via social la sua prossima avventura meneghina: l’apertura di un suo ristorante a Milano. Braschi è un giovane chef diventato molto famoso quando nel 2017 ha vinto la sesta edizione di Masterchef ma anche per aver ricevuto diversi riconoscimenti. Dopo un’esperienza a Roma, nel giugno del 2023 a Milano, in zona Sant’Agostino, Braschi ha aperto un nuovo locale insieme ad altri soci ma ora quell’impresa sembra giunta al termine. Adesso Braschi ha deciso di aprire una nuova insegna sempre a Milano insieme all’imprenditore Carlo Grimaldi. La location è quella di Galleria Vittorio Emanuele II, nel fulcro della capitale meneghina. In quella zona ci sono già grandi nomi sia della moda sia della ristorazione come il locale di Cracco e i Fratelli Capitanio.

La data di apertura ufficiale del ristorante di Boschi ancora non si sa. Quello che è stato svelato dallo stesso giovane chef via social è il nome del nuovo ristorante che si chiamerà “Galleria 1887 di Valerio Braschi”. Lo chef ha anche anticipato via Instagram un piatto speciale del suo menù: la “cotoletta alla milanese più pazza e fantasmagorica d’Italia”. Ora l’attesa per questa nuova insegna è tanta anche perché Braschi è sempre stato famoso per la sua voglia di rompere con gli schemi e portare una visione inedita nei piatti più iconici. Tra le sue creazioni si ricordano la carbonara distillata e la lasagna in tubetto di dentifricio, considerata una rivisitazione estrema di uno dei piatti più classici della nostra cucina.

Le parole e l’entusiasmo di Braschi per il suo nuovo locale

Un primo video su Instagram, che annunciava una nuova avventura vicino Piazza Duomo a Milano, Braschi lo aveva condiviso a inizio settembre. In quell’occasione in un post parla di una nuova “grandissima avventura” e diceva: “Perdonate la mia assenza dai social, ma ho deciso di prendere un po’ di tempo per me stesso, prima di iniziare una nuova grandissima avventura. Mai avrei creduto di poter arrivare qui. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e che ogni giorno mi sostengono. A breve vi svelerò una notizia incredibile. Il duro lavoro, l’impegno, il sudore e la costanza portano sempre a grandi risultati!”

La conferma definitiva dell’apertura è arrivata nei primi giorni di ottobre sempre tramite un video pubblicato sui canali social dallo stesso chef. Valerio Braschi ha condiviso nel post tutto il suo entusiasmo e la carica per questa nuova esperienza: “Ragazzi, non vedo l’ora, l’entusiasmo è a mille. Sono stato molto contento del mio ultimo anno a Milano perché sono riuscito a conoscere i gusti dei milanesi. Quindi, ora ve lo dico: sono pronto e carico per questa super avventura” Poi continua con parlando delle proposte del suo ristorante che comprenderanno anche un menù degustazione che lui stesso definisce “estremo, pazzo, clamoroso”. Braschi spiega, poi, che il suo locale avrà un’ottima proposta di piatti: dai classici della tradizione fino a quelli più elaborati.