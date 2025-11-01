Vacanze invernali 2025-2026, le migliori mete in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Saranno gli stranieri a trainare la stagione invernale in Italia: è ciò che emerge dal nuovo report stilato dall’Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, che evidenzia un aumento delle presenze pari complessivamente a +3,8% rispetto allo scorso anno, il quale però è giustificato praticamente solo dagli arrivi oltre confine. È comunque previsto un incremento del fatturato, sebbene non si possa ancora parlare di sold out. L’interesse principale riguarda ovviamente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ma non mancherà il tradizionale afflusso durante le feste di Natale, Capodanno e Carnevale. Scopriamo quali sono le mete preferite per le vacanze sulla neve nella stagione 2025-2026.