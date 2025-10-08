Turisti in "fuga" da Bellagio: cosa sta succedendo e perché

Turisti in "fuga" da Bellagio, gli addetti ai lavori: "Gli americani temono ormai di ritrovarsi il proprio vicino di casa dopo dopo dieci ore di volo"

Le preferenze dei turisti americani in vacanza in Italia stanno cambiando: il lago di Como rappresenta una delle mete più gettonate ma è stata troppo inflazionata negli ultimi anni, portando diversi visitatori a optare per altre località.

La “fuga” dei turisti americani da Bellagio: cosa succede

Vincenzo Ciceraro, stringer della statunitense Discovery Italy Tours, ha spiegato i motivi che stanno portando diversi turisti stranieri a “fuggire” da Bellagio, optando per altre località italiane, su tutte il lago di Garda:

“Oggi il lago di Garda rappresenta la più valida alternativa all’inflazionatissimo lago di Como – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – tanti stanno fuggendo da Bellagio perché temono, dopo dieci ore di volo, di incontrare letteralmente il proprio vicino di casa. Inoltre apprezzano l’atmosfera cosmopolita del Benaco, il fatto cioè di sedersi a tavola e avere a fianco tedeschi, francesi e olandesi”.

Alla base di questa sorta di “fuga” da Bellagio, insomma, ci sarebbe il rovescio della medaglia di una location ambita come il lago di Como, ma diventata troppo inflazionata con il passare del tempo. Lo specchio d’acqua lombardo è da anni il luogo dove George Clooney passa molte delle sue giornate estive nella splendida cornice di Villa Oleandra, diventata la dimora fissa dell’attore quando torna in Italia.

Presente nella classifica delle città d’Italia dove i turisti spendono di più, Como continua a essere tra le mete preferite sia dai visitatori stranieri che da quelli italiani, ma al tempo stesso si trova a dover fare i conti con il successo e quello di Bellagio è un esempio lampante. Una situazione che comunque non intacca l’appetibilità del lago di Como che solo nel 2024 ha fatto registrare un incremento di turisti americani del 22% in più rispetto al 2023, andando a contribuire al boom di presenze internazionali nell’anno record per il turismo di tutta la Lombardia.

La rimonta del lago di Garda

In questo scenario è emersa una grande rimonta da parte del lago di Garda, scelto da sempre più turisti stranieri. Lo stesso Vincenzo Ciceraro ha parlato della grande attrattività del Garda e della Franciacorta, parlando anche delle potenzialità dell’Iseo, di Brescia e dell’alta montagna:

“Agli americani piacciono i grandi alberghi e le linee di comunicazione veloci. La zona del Sebino ha tante potenzialità ma dal punto di vista delle infrastrutture è ancora carente. Sulla montagna intravedo la possibilità di crescere enormemente, ma serve più tempo perché la clientela oggi è piuttosto su con l’età e quindi non esattamente alla ricerca di una proposta active”.

Della situazione turistica del lago di Garda ha parlato anche Johanna Erin Jacobson, californiana fondatrice di Ambientimage, tour operator specializzato in viaggi di nozze e servizi fotografici annessi, nel corso della quinta edizione di ‘Meet Brescia Exellence’, evento che ha visto la partecipazione di diversi buyer statunitensi e seller locali:

“Ai miei clienti piace moltissimo la vostra originalità, la capacità di trasformare la tradizione in un servizio di qualità – ha spiegato l’imprenditrice – Franciacorta poi è un ottimo driver per farvi conosce all’estero, certo dovreste ascoltare di più: ad esempio i nostri clienti si aspettano di trovare in camera quattro cinque cuscini di taglia e morbidezza differente, come si lamentano delle cassette di sicurezza troppo piccole e spesso obsolete, soprattutto non amano sentirsi dire di no, siate più flessibili e accondiscendenti con loro”.