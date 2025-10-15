Proseguono i test per il sistema di messaggistica d'allarme IT Alert: scopriamo quali sono le zone coinvolte e cosa fare quando suonerà il telefono

Poco più di due anni fa è stato lanciato IT Alert, il programma di messaggistica d’allarme volto a dare un servizio pubblico legato ad eventuali emergenze sul territorio italiano. Il sistema è ancora in fase di sperimentazione, e i test continuano a susseguirsi in tutte le regioni con la diramazione di avvisi di prova che vengono ricevuti dai telefoni geolocalizzati all’interno dell’area selezionata. Proprio in questi giorni sono previste nuove simulazioni di possibili incidenti di interesse pubblico: gli IT Alert verranno ricevuti in alcuni comuni dell’Emilia Romagna e del Trentino Alto Adige. Ecco le zone interessate.

La nuova simulazione di IT Alert in Emilia Romagna

La prima sperimentazione riguarda due possibili eventi catastrofici in Emilia Romagna, entrambi simulati nel corso della mattina di mercoledì 15 ottobre 2025. Il test ipotizza in ambedue i casi un eventuale incidente industriale rilevante: il primo riguarda lo stabilimento per il deposito di gpl Zannoni Servizi a Forlì, il secondo invece coinvolge gli stabilimenti Eurogas Energia a Casalgrande e Sassuolo. Tra le 10:00 e le 11:00 di mattina, tutti gli utenti che possiedono un cellulare agganciato alle celle in un raggio di 3 km dalle zone interessate riceveranno un messaggio di allarme.

La ricezione dell’IT Alert riguarda non solamente i residenti, ma anche tutti coloro che sono di passaggio – anche chi si trova a bordo di treni o di auto in viaggio lungo la vicina autostrada. Il messaggio che verrà inviato è il seguente: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT Alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Una volta ricevuto il messaggio, trattandosi solamente di una simulazione (come si evince chiaramente dal testo), non c’è bisogno di fare altro. Chi vuole, può collegarsi al sito internet per la compilazione del questionario, che aiuterà il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nel mettere a punto il sistema di messaggistica d’allarme in vista della piena operatività di IT Alert.

L’IT Alert sul cedimento della diga di Forte Buso

Il 16 ottobre 2025 è invece il turno del Trentino Alto Adige, dove viene sperimentato un eventuale collasso della diga di Forte Buso, situata nel comune di Predazzo (prov. di Trento). Alle 11:00 di mattina il messaggio verrà ricevuto dai cellulari agganciati alle celle di una zona geografica piuttosto ampia, in cui ricadono i seguenti comuni: Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana, Valfloriana, Altavalle, Sover, Segonzano, Cembra-Lisignago, Lona-Lases, Albiano, Giovo, Lavis, Terre d’Adige, Vallelaghi, Trento, Aldeno, Besenello, Nomi, Calliano, Volano, Pomarolo, Villa Lagarina, Rovereto, Nogaredo, Isera, Mori, Ala, Avio, Anterivo, Altrei.

Questo il testo che sarà inviato dal programma: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT Alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Il sistema di messaggistica d’allarme, che in piena operatività andrà ad integrare le già presenti modalità di informazione e comunicazione previste in caso di emergenza, verrà utilizzato solamente nel caso in cui si verifichi uno dei sei scenari di competenza della Protezione Civile. Si tratta di maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, precipitazioni intense, incidente nucleare o emergenza radiologica e incidente rilevante in uno stabilimento industriale.