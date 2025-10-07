Le migliori aziende dove lavorare in Italia: la classifica 2026
di
La nuova edizione della classifica Italy’s Best Employers 2026 rivela quali sono le migliori aziende dove lavorare in Italia secondo l’opinione degli stessi dipendenti. Il report, per il sesto anno consecutivo, si basa sui dati raccolti ed elaborati da parte di Statista, forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti delle varie aziende. In particolare il questionario utilizzato quest’anno, capace di ricevere più di 300.000 risposte, puntava a mettere in luce anche gli aspetti del clima che si vive nei vari ambienti lavorativi ogni giorno.
