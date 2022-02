Con l’arrivo del Carnevale, molte scuole italiane osservano giorni di vacanza in cui gli studenti potranno festeggiare una delle ricorrenze più attese dell’anno. Vediamo nel dettaglio il calendario, regione per regione, delle chiusure negli edifici scolastici d’Italia.

Le date da cerchiare di rosso sul calendario in vista del Carnevale 2022 sono diverse. Si parte da giovedì 24 febbraio, il giorno in cui si festeggia il Giovedì Grasso. Si prosegue con domenica 27 febbraio, indicata da molti come “Ultima domenica di Carnevale“, giornata spesso dedicata alle sfilate dei carri allegorici, tradizione tra le più antiche riguardante la festività.

La chiusura del Carnevale è fissata per martedì 1 marzo, il fatidico Martedì Grasso. Il giorno successivo, invece, si celebra il Mercoledì delle Ceneri che coincide con l’inizio della Quaresima, il periodo liturgico di preparazione alla Pasqua cristiana. A tal proposito, ricordiamo che la Pasqua 2022 cadrà domenica 17 aprile.

Vacanze di Carnevale 2022: il calendario delle scuole italiane regione per regione

Quali sono i giorni di vacanza in vista del Carnevale 2022 tra le scuole italiane? Bisogna precisare che non tutti gli edifici scolastici del nostro Paese resteranno chiusi in occasione della ricorrenza. Tra questi, per esempio, troviamo gli istituti dell’Abruzzo: inizialmente era previsto un giorno di chiusura per martedì 1 marzo, ma un’ordinanza ha decretato che le scuole resteranno aperte per recuperare parzialmente le lezioni perse durante il 7 e l’8 gennaio.

In Campania la chiusura delle scuole è prevista per le giornate di lunedì 28 marzo e martedì 1 febbraio. Lo stesso succede anche in Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta, portando così a tre giorni di libertà per gli studenti che potranno restare a casa in occasione di uno dei ponti delle festività 2022.

Una giornata di festa in più, invece, per il Veneto, una delle Regioni in cui la ricorrenza del Carnevale è più sentita, basti pensare allo storico Carnevale di Venezia, famoso in tutto il mondo: qui le scuole resteranno chiuse del 28 febbraio al 2 marzo. Il calendario scolastico del Piemonte, regione premiata agli Oscar del turismo, prevede la chiusura dal 26 febbraio al 1 marzo: la chiusura, tuttavia, potrà essere soppressa in caso di necessità.

In Molise, regione inserita dal Guardian tra le mete idali del 2022, le scuole restano chiuse esclusivamente nella giornata di mercoledì 2 marzo. Nella Provincia di Bolzano, invece, gli studenti hanno all’orizzonte ben nove giorni di vacanza, con gli istituti chiusi dal 26 febbraio al 6 marzo.

Per quanto riguarda la Lombardia, la chiusura delle scuole è prevista nelle giornate del 28 febbraio, 1 marzo, 4 marzo e 5 marzo, in base al rito romano e al rito ambrosiano. Un solo giorno di chiusura, invece, per la Sardegna: si tratta di martedì 1 marzo 2022.

Carnevale 2022: i giorni di chiusura delle scuole italiane