Prima sfilata al Carnevale di Viareggio del 2025: tra i personaggi protagonisti dei carri allegorici in gara anche Giorgia Meloni e Maria De Filippi

L’allerta meteo ha fatto slittare a domenica 9 febbraio 2025 l’inizio del Carnevale di Viareggio dedicato alla Pace, primo corso mascherato, giunto alla 152esima edizione.

Carnevale di Viareggio 2025, la sfilata dei carri da Meloni a De Filippi

I tre colpi di cannone tradizionali hanno dato il via alla sfilata: il pubblico viareggino ha potuto ammirare 9 carri di prima categoria, 4 carri di seconda categoria, 8 mascherate di gruppo e 4 mascherate isolate. Tra i carri, non sono mancati quelli dedicati a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo, da Giorgia Meloni a Maria De Filippi.

Come riportato da ‘Ansa’, il carro di Alessandro Avanzini in prima categoria intitolato “Per una sana e robusta Costituzione” ha preso di mira Giorgia Meloni, eletta nel 2024 la persona più potente d’Europa. La Premier è stata protagonista anche della mascherata di gruppo di Giampiero Ghiselli dal titolo “C’è qualcosa che non torna”.

Il carro di Luca Bertozzi, “La grande condottiera”, ha raccontato la tv attraverso uno dei personaggi più amati dal grande pubblico: Maria De Filippi. La carrista Priscilla Borri, invece, ha voluto rendere omaggio al grande attore e regista toscano Francesco Nuti.

Non potevano mancare i social tra i temi dei carri del Carnevale di Viareggio 2025: il carro “Come tu mi vuoi” di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini ha voluto offrire una riflessione sulle contraddizioni e i rischi dei social network.

Prima della sfilata, dal palco di piazza Mazzini del Forum per la Pace Versilia, c’è stato l’intervento di don Luigi Sonnenfeld, parroco della Chiesina dei pescatori in Darsena. Con il carro “Gli ultimi eroi dell’innocenza”, Fabrizio e Valentina Galli hanno voluto testimoniare come i bambini siano l’ultima speranza per un futuro di pace.

“La tempesta”, tema del carro di Lebigre e Roger, ha raccontato i tempi turbolenti in un periodo di guerre, povertà. Roberto Vannucci ha intitolato il suo carro “Nuova generazione balliamo sul mondo” per rendere omaggio agli anziani, spesso ignorati dalle costruzioni allegoriche del Carnevale.

Il campione in carica Jacopo Allegrucci ha voluto citare Frankenstein di Mary Shelley, mentre Massimo e Alessandro Breschi hanno realizzato un carro per evidenziare la solitudine che si cela dietro una società ormai iperconnessa. Nell’anno del Giubileo, infine, Carlo e Lorenzo Lombardi hanno immaginato l’elezione di una Papessa in Vaticano.

Il programma

Non è mancata la musica, con i Beatles che hanno ispirato la mascherata di gruppo di Giacomo Marsili. Al termine della sfilata si è svolto uno spettacolo pirotecnico. Il Carnevale di Viareggio andrà in scena fino a martedì 4 marzo, giorno in cui è in programma il sesto Corso Mascherato di Chiusura

Quest’anno il manifesto del Carnevale di Viareggio è un omaggio all’opera che il medico e artista Guglielmo Lippi Francesconi ideò e realizzò per il Carnevale del 1925: sul manifesto, una rielaborazione grafica dell’originale, sono state riportate anche le date dei Sei corsi mascherati.

Nel 2024 tra i carri di prima categoria vinse “Va dove ti porta il cuore” di Jacopo Allegrucci, davanti ad “Ascolta ragazzo” di Massimo e Alessandro Breschi e “Bla Bla Bar” di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini. “All you can eat” di Matteo Raciti si aggiudicò il primo posto tra i carri di seconda categoria, precedendo sul podio “Auguro a tutti un briciolo di follia. Alda Merini” di Priscilla Borri e “L’ira di Kitsune!” di Fabrizio e Valentina Galli.