Il Molise, essendo una delle regioni meno popolate del sud Italia, è spesso bersaglio di battute ironiche: in molti scherzano sul fatto che “il Molise non esiste”, un’espressione diventata d’uso comune per etichettare, erroneamente, una regione spesso e volentieri fuori dai radar.

Nonostante i luoghi comuni, però, il Molise è una terra piena di tesori e paesaggi meravigliosi: non a caso ha conquistato The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico con sede a Londra che l’ha inserita nell’elenco delle ventidue vacanze sostenibili da fare nel 2022, insieme ad altri luoghi europei da riscoprire.

The Guardian celebra il Molise tra le vacanze ideali per il 2022

Nell’articolo pubblicato sul quotidiano britannico, vengono esaltate tutte le qualità del Molise, definita una regione che racchiude il meglio d’Italia, dal paesaggio al cibo. Una terra incantevole che sembra custodire un territorio inesplorato e che offre l’opportunità di compiere un viaggio alla scoperta di montagne, coste e alcuni dei borghi più belli d’Italia.

Per consentire a tutti di riscoprire le bellezze del Molise, è nato il Molise Express, un treno d’epoca che mostra le meraviglie del territorio molisano. L’iniziativa è frutto del lavoro svolto dall’associazione Le Rotaie-Molise, nata con la volontà di mostrare i posti più belli di tutta la zona.

Il servizio, attivo da quest’anno, porta i passeggeri attraverso la valle del Biferno, dalla città costiera di Termoli fino a Campobasso, una delle dieci città italiane del futuro inserite nel progetto di Anci MediAree Next Generation City e scelte per sperimentare modelli di città inclusive, verdi e sempre più vivibili.

L’itinerario fa tappa anche nei paesi di Casacalenda e Larino, prima di fare ritorno a Termoli, già celebrata dal Guardian come una vacanza da sogno. Il viaggio dura un intero giorno e offre ai passeggeri tutto il tempo necessario per esplorare le città storiche. Nell’itinerario è compresa anche una visita al Museo di Arte Contemporanea all’aperto Kalenarte. Le carrozze del treno sono spettacolari: presentano interni in legno e risalgono addirittura agli anni ’20.

L’iniziativa del Molise Express fa parte di un progetto composto da tanti percorsi in treno previsti per promuovere il turismo ferroviario in Italia. Nel 2023 verrà lanciato il treno Dolce Vita: una lussuosa traversata che mostrerà ai passeggeri tutto il meglio del panorama italiano, dal Nord al Sud, attraversando più di cento città. Il servizio è nato con l’intento di far scoprire ai visitatori le località del nostro Paese che per un motivo o per un altro sono meno conosciute, come le montagne della Sila in Calabria.

Il Molise è in buona compagnia tra le mete da riscoprire nel 2022 secondo The Guardian. Insieme alla Regione del sud Italia, il quotidiano britannico ha indicato anche altre località d’Europa, tra le quali ci sono: l’Isola di Eigg in Scozia, Salonicco in Grecia, Grenoble in Francia, l’Abbazia di Brevnov in Repubblica Ceca, Pirano in Slovenia, la Galizia e le rovine di Terragona in Spagna, Bardsey Island in Galles, le città di Ericeira e Olhao in Portogallo, Anversa in Belgio, il muro di Adriano in Inghilterra, la Contea di Waterford in Irlanda e il Parco Nazionale Pyha-Luosto in Finlandia.