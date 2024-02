Turismo wedding, boom di nozze nel 2023: le location in Italia

Un anno da record per il turismo wedding in Italia: nel 2023 si sono celebrati moltissimi matrimoni di persone straniere che hanno scelto il nostro Paese come location per la cerimonia. Il fatturato del settore è cresciuto del 34%, e le previsioni per il 2024 parlano di un aumento stimato dell’8,8%, ovvero circa 1.200 eventi in più rispetto all’anno passato.

Dopo il blocco dovuto alla pandemia, che ha costretto molte persone a rinunciare alle proprie nozze da sogno, è tornato il desiderio di celebrare un matrimonio in grande, andando all’estero per trovare la location migliore. L’Italia, in questo, non ha rivali: dalle campagne al mare, dalla montagna al lago, ci sono decine di mete spettacolari dove festeggiare il grande giorno. Scopriamo quali sono state quelle più scelte dai turisti stranieri, secondo i dati emersi dal Centro Studi Turistici.