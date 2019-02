C’è tempo fino al fine settimana del 10 marzo 2019 per vivere un’esperienza unica nel suo genere.

A Milano, infatti, all’interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, è possibile intraprendere un “lungo” viaggio virtuale fino a raggiungere il relitto di una delle navi più famose della Storia. Si tratta del Titanic, che giace da più di un secolo negli abissi dell’Oceano Atlantico e al quale si potrà arrivare grazie a un mini sommergibile.

Un’esperienza unica e formativa che è possibile vivere ogni fine settimana sino 10 di marzo 2019. A renderla possibile un visore PlayStation VR che offre la sensazione di pilotare un sommergile grazie al comando remoto. Ad accompagnare i visitatori un animatore scientifico del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci. I visitatori vivranno il tutto in prima persona nei panni del ricercatore e professore Associato di Archeologia Marittima Dr. Ethan Lynch.

Il Titanic è un transatlantico britannico che, in seguito allo scontro con un iceberg tra il 14 e il 15 aprile del 1912, naufragò. Era il suo viaggio inaugurale ed era partito da Southampton nel Regno Unito alla volta di New York, tratta che avrebbe dovuto poi coprire in maniera continuativa. Secondo una stima, pare che nel disastro persero la vita tra i 1490 e i 1532 passeggeri.

Ora, grazie a questa particolarissima esperienza si può, attraverso la realtà virtuale, andare alla ricerca di reperti all’interno della fedele riproduzione del Titanic, che si trova nel buio degli abissi: a 4mila metri di profondità nell’Oceano Atlantico Settentrionale. E dopo si può approfondire la tematica delle grandi navi all’interno del padiglione aeronavale. I fine settimana disponibili sono quelli di sabato 16 e domenica 17 febbraio, sabato 23 e domenica 24 febbraio, sabato 2 e domenica 3 marzo, sabato 9 e domenica 10 marzo dalle 9,30 alle 18,30. L’età minima per partecipare è 12 anni.

Questa esperienza si inserisce nel programma VR ZONE, che si articolerà in un ricco calendario di attività educative in realtà virtuale ed è realizzato in partnership con Sony Interactive Entertainment Italia. Il progetto approfondisce i temi del Museo come le esplorazioni di cielo e mare, la conquista dello Spazio e Leonardo da Vinci. Il debutto è avvenuto proprio con la Titanic VR Experience.