Una manifestazione da non perdere per le tante persone che amano il caffè. Si tratta di “The Milan Coffee Festival” che si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre 2018 nello Spazio Pelota in zona Brera a Milano.

Si tratta di un format internazionale che ha già riscosso successo in altri grandi città del mondo. Quali? Londra, Amsterdam e New York.

Tre giorni intensi caratterizzati da una pluralità di appuntamenti che spazieranno in diversi settori con incontri, workshop e competizioni. Sono attesi circa 5mila visitatori tra appassionati, ma anche professionisti dell’ambiente. Ammontano, invece, a circa una sessantina gli espositori.

Obiettivo quello di riscoprire il caffè: da quello tradizionale all’italiana (nazione ricca di numerosi locali storici) alle metodologie più particolari con iniziative aperte al pubblico o dedicate agli operatori.

Tra gli workshop ci sarà, ad esempio, quello di “Latte Art Live” nel quale si potranno conoscere i segreti e le tecniche per creare con il latte. In programma anche un Trade Day (appuntamento il 30 novembre) per incontrare i grandi del settore caffè e ristorazione.

E poi a Milano, città dove ha aperto una pasticceria crudista e temporanea, non possono mancare le sperimentazioni con il Vegan Coffee Bar che propone cappuccini, affogati e cocktail a base di prodotti al 100 per cento vegetali. Poi ci sarà The True Artisan Cafè: un coffee-shop dove torrefattori indipendenti si alterneranno alle macchine La Mazzocco per preparare bevande speciali. I cocktail saranno gratuiti ma si potrà fare una donazione a Project Waterfall, un’organizzazione benefica. Durante il fine settimana a The Lab (supportato da Lavazza) si terranno incontri e attività per conoscere in maniera più approfondita il mondo del caffè. E ancora The Faema Espresso bar per scoprire i segreti di questa bevanda.

Questa è la prima edizione della manifestazione in Italia e sarà anche la location dove si terrà CMx™ – Italia una competizione legata al format internazionale Cofee Masters, che vedrà otto baristi sfidarsi in sette discipline differenti. Il vincitore, non solo si porterà a casa il titolo, ma anche un premio di mille euro e la qualificazione alla finale mondiale di Coffe Masters che si terrà a Londra nel 2019.

Il 10 per cento degli incassi verrà devoluto alla Onlus Project Waterfall che si occupa di progetti idrici nei paesi che producono caffè.

La giornata di venerdì 30 sarà dedicata agli operatori del settore.