Da Termoli, nel Molise, arriva un nuovo gusto di gelato creato ad hoc per l’estate 2019: è il gelato al gusto caciocavallo, considerato un’eccellenza regionale.

Il nuovo gusto di gelato è stato creato dal maestro gelatiere di Termoli Massimo Guardiano. È prodotto con latte bio a chilometro zero e con il caciocavallo dell’azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice. Il caciocavallo viene sciolto a 85 gradi e, poi, si aggiungono lo zucchero, le paste per variegare il gelato e il latte bio.

Il nuovo gusto di gelato al caciocavallo è stato presentato la scorsa settimana in occasione della festa del gelato in Corso Nazionale.

Il maestro gelatiere Massimo Guardiano ha già vinto 4 concorsi, di cui uno nazionale con il gelato al gusto mandorla a Messina, il Cono d’Oro con gelato alla nocciola e il concorso internazionale di Rimini con gusto al pistacchio.

Nell’ultima edizione dei World Cheese Awards, il caciocavallo (della Azienda Agricola e Zootecnica Posticchia Sabelli in provincia di Potenza) si è piazzato in sesta posizione nella classifica dei migliori formaggi al mondo.

Il gelato al gusto caciocavallo ideato e creato dal maestro gelatiere di Termoli Massimo Guardiano non è il primo gelato a un gusto salato. Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono apparsi i vari gelati al gusto parmigiano, gorgonzola (con le pere), seppia e calamaro (in Asia), prosciutto (negli Stati Uniti d’America) e pizza (nato a Napoli dalla collaborazione tra Gino Sorbillo e Marco Infante della gelateria Casa Infante Artigiani del Gelato). Un’altra menzione doverosa, poi, va al gelato-lasagna creato in provincia di Bergamo.

A Roma, inoltre, è nato recentemente il primo ristorante al mondo dedicato proprio al gelato. Si tratta del Ristorante di Gelato D’Essai di Geppy Sferra, che propone ai suoi clienti piatti di ogni tipo armonizzati con le proprietà del gelato.

Nel menù spiccano gli abbinamenti Il Gelato e l’Orto (come primo piatto vengono proposti gli spaghetti di zucchine e mandorle tostate con gelato alla ricotta romana), Il Gelato e il Mare (si può provare uno sgombro al sesamo e spinacino con gelato al caffè) e Il Gelato e la Fattoria (tra le varie proposte, c’è la pizza mortadella e insalatina con gelato al pistacchio di Bronte).