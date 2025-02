Il progetto del genero di Trump che porterà alla nascita di un super resort di lusso sull'isolotto albanese di Seseno, preoccupa la Puglia: i motivi

Saseno, isolotto situato al largo delle coste dell’Albania che dista 15 chilometri da Valona e circa 90 da Otranto, è stato scelto dal genero del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump come esclusiva location per una nuova proposta della sua società di investimenti nel settore turistico di lusso del Mediterraneo.

Il resort di lusso di Saseno preoccupa la Puglia

L’operazione immobiliare nei piani del genero di Trump proietta Saseno verso un posto d’onore nella mappa del turismo di lusso, e a farne le spese potrebbe essere la Puglia che negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare anche la concorrenza delle coste albanesi, ormai gettonatissime per le vacanze.

Dopo il boom delle ultime due estati, l’Albania punta a proporsi come un luogo di nicchia: una situazione che inizia a destare qualche preoccupazione tra i dirimpettai pugliesi, dove aleggia il timore di perdere importanti quote di mercato a livello turistico, settore vitale per la regione.

La Puglia è da tempo sulla rampa di lancio del turismo internazionale, anche grazie a tariffe concorrenziali: la trasformazione di Saseno potrebbe cambiare le carte in tavola, andando a modificare lo scenario che fino a poco tempo fa relegava l’Albania a meta privilegiata del turismo low cost, riservando invece alla Puglia un posto di rilievo nella mappa del turismo internazionale di pregio, basti pensare anche all’effetto del G7 di Borgo Egnazia.

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, qualche settimana fa il Governo Albanese ha approvato il progetto di Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump: prenderà così il via una vasta operazione immobiliare che trasformerà l’isolotto in un tempio del turismo di lusso del Mar Mediterraneo.

Il progetto del genero di Donald Trump

Il progetto prevede la nascita di una struttura di lusso a Saseno: nell’isolotto di poco più di cinque chilometri di terra, troverà posto una sorta di oasi con residenze pensate per clienti milionari, disposti a spendere cifre considerevoli per potersi rilassare in uno scenario mozzafiato ed esclusivo.

Con l’ok del Governo albanese, l’idea di Jared Kushner è pronta a prendere vita, anche se la strada è ancora lunga: a Saseno, al momento, ci sono diversi ruderi di vecchi edifici e le macerie dei bunker del regime comunista. Durante l’estate, però, ogni tanto fanno già capolino le imbarcazioni dei turisti della costa albanese per gite giornaliere a prezzi concorrenziali: con l’arrivo del genero di Trump, inizierà una nuova era, quella del turismo di lusso.

Nel corso della Guerra Fredda a Saseno venne costruita, sia dagli albanesi che dai sovietici, una base navale per i sottomarini di classe Whiskey, insieme a un impianto di armi chimiche e biologiche sia sull’isola che nelle aree circostanti.

Alla caduta del muro di Berlino nel 1989, evento che sancì la fine dell‘Unione Sovietica, quattro sottomarini restarono nel porto di Pasha Limani, nella baia di Valona. A partire dal 1997 e fino al 2009, a Saseno venne stanziata la base per il 28esimo gruppo navale che aveva come compito quello di reprimere i traffici illeciti tra l’Italia e l’Albania.