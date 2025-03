La ricetta degli spaghetti in padella di Meghan Markle ha scatenato un acceso dibattito sui social tra polemiche, commenti ironici e perplessità

Nel vasto mondo del web, poche cose riescono a suscitare reazioni tanto accese quanto una rivisitazione inaspettata di un piatto iconico: gli spaghetti in padella di Meghan Markle hanno rapidamente scatenato un dibattito che ha coinvolto utenti di ogni parte del mondo, dai puristi della cucina italiana agli appassionati di lifestyle. La preparazione mostrata dalla Duchessa del Sussex nella sua nuova serie Netflix, ‘With Love, Meghan’, ha infatti sollevato un’ondata di commenti, tra incredulità e ironia.

Perché gli spaghetti in padella di Meghan Markle hanno fatto infuriare il web

Debuttata il 5 marzo su Netflix, la docuserie ‘With Love, Meghan’ si articola in otto episodi da trenta minuti. Attraverso cucina, giardinaggio e decorazioni per la casa, Meghan Markle condivide consigli e momenti di vita quotidiana, affiancata da ospiti come lo chef Roy Choi, la scrittrice Mindy Kaling e l’esperta gastronomica Alice Waters.

Uno degli episodi ha catturato in particolare l’attenzione del pubblico: quello in cui Meghan mostra la sua personale ricetta degli “spaghetti in padella”, una preparazione che sembra essere molto apprezzata in famiglia, tanto da spingere la Duchessa a cucinarne in abbondanza per garantire porzioni extra ai figli Archie e Lilibet.

Meghan Markle, con orgoglio, illustra la sua modalità di preparazione della pasta, definendola un “metodo semplice e pratico”. Il procedimento prevede di sistemare gli spaghetti crudi direttamente in padella, accompagnati da feta e pomodorini. Successivamente, Meghan versa acqua calda direttamente da un bollitore, coprendo poi la padella con un coperchio. Alla preparazione si aggiungono anche broccoli e bietola, per un piatto che la Duchessa descrive come “equilibrato e nutriente”.

La ricetta ha però colpito il pubblico non tanto per gli ingredienti, quanto per la tecnica di cottura. Il concetto di pasta “one-pot” – che prevede la cottura degli ingredienti direttamente nella stessa pentola – non è nuovo, ma l’idea di versare acqua bollente sugli spaghetti crudi ha generato più di una perplessità, soprattutto tra gli amanti della cucina tradizionale.

Meghan Markle e la sua pasta: le critiche più feroci

L’esperimento culinario di Meghan Markle non è passato inosservato, e il pubblico del web non ha tardato a far sentire la propria voce. I social sono stati invasi da commenti increduli e battute ironiche, in particolare da parte di utenti italiani, che hanno difeso con veemenza il metodo tradizionale di cottura degli spaghetti al pomodoro, da sempre considerati il simbolo dell’Italia.

Tra le reazioni più emblematiche spiccano frasi come: “Tutta l’Italia grida vendetta” e “Questo è atroce”. Altri utenti hanno commentato: “Vedo da qui che quegli spaghetti sono secchi e non mescolati. Mi fanno male gli occhi e il cuore”. La confusione è aumentata quando Meghan ha chiamato gli spaghetti “noodles”, termine più appropriato per le paste asiatiche. Anche il pubblico anglosassone ha espresso perplessità: “Megan, those are spaghetti, not noodles”.

Molti utenti hanno trovato la scena tanto bizzarra da ipotizzare che fosse stata pensata per attrarre attenzione sulla serie. Qualcuno ha commentato con ironia: “Netflix ha pagato un sacco di soldi solo per farci sapere che Meghan non sa cucinare la pasta!”.