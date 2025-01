Sotto piazza San Marco a Venezia sono stati ritrovati i resti di un antico castello che risale al Medioevo e sorgeva prima di Palazzo Ducale

In piazza San Marco a Venezia sono stati trovati i resti di un antico castello medievale: gli scavi hanno rivelato il volto della città nell’anno Mille, con un muretto e una torretta come resti della fortezza che sorgeva prima di Palazzo Ducale.

Antico castello sotto piazza San Marco a Venezia: i dettagli della scoperta

Nei giorni scorsi, nella Piazzetta San Marco davanti a Palazzo Ducale e di fronte alla Biblioteca Marciana, è venuto alla luce un muretto che risale a prima dell’anno Mille, quando ancora non c’era né Palazzo Ducale e nemmeno le colonne.

Il muretto scoperto sotto piazza San Marco è lungo due metri e realizzato con pietre di recupero accatastate una sull’altra: rappresenta una porta che permette di fare un viaggio nel tempo con la mente e immaginare la fortezza che sorgeva a Venezia, prima di Palazzo Ducale.

Stando alla stratificazione delle pavimentazioni, la fortezza potrebbe essere stata distrutta proprio per fare posto all’attuale Palazzo Ducale, i cui lavori cominciarono verso la metà del 1300. Il muretto, infatti, si trova a ridosso di quella che poi sarà la casa del Doge e con buona probabilità è l’ultima testimonianza dell’antico castello che sorgeva a Venezia.

Il materiale del muretto è dello stesso tipo dei resti delle pareti di quella che potrebbe essere un’antica chiesa situata una volta davanti all’attuale Caffè Quadri: come riferito dal ‘Corriere della Sera’, il materiale da recupero è molto frastagliato e tipico dell’Alto Medioevo, anche se bisognerà attendere analisi successive per averne la conferma.

In passato Piazza San Marco era attraversata da un canale, Rio Batario, e aveva già un campanile anche se non è dato sapere esattamente in che punto. L’aspetto della Basilica di San Marco che conosciamo bene adesso risale al 1200, ma alcune fonti riferiscono che la costruzione era iniziata nell’828, quando arrivarono le reliquie, e in quel periodo lì sorgeva una chiesa dedicata a San Todaro.

Tutte le tracce raccolte dalla Soprintendenza di Venezia durante gli scavi verranno analizzate e studiate nel dettaglio, sotto il coordinamento dell’archeologa Sara Bini: così facendo si avranno ulteriori informazioni legate a come appariva in passato la Serenissima.

Le parole delle esperte sul castello sotto piazza San Marco

Della scoperta hanno parlato così le archeologhe Sara Bini e la collega Cinzia Rampazzo della Semper srl che sta eseguendo i lavori per la Soprintendenza: “Fino a oggi sapevamo dell’esistenza di un palazzo fortificato dalle fonti scritte – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – il ritrovamento del muretto e gli strati successivi in laterizio, uniti ai resti della torretta emersa due mesi fa poco distante, dimostra che siamo di fronte a una struttura possente che potrebbe essere proprio il castello o fortezza che sorgeva prima di Palazzo Ducale”.

L’archeologa Sara Bini ha poi spiegato: “Negli scavi abbiamo trovato quello che ha documentato Federico Berchet dal 1885 al 1889 e i resti dei cantieri dell’ingegnere Eugenio Forcellini, intervenuto in quegli anni per puntellare la facciata di Palazzo Ducale. L’importanza di questi interventi è che ci permette di scoprire che cosa c’è sotto questa piazza conosciuta in tutto il mondo per quello che c’è sopra la pavimentazione, ma che ha ancora tantissimo da raccontare per quello che custodisce sotto”.