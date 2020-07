Chi sono i sindaci e i presidenti di regione più popolari in Italia? A questa domanda risponde l’indagine denominata Governance Poll 2020 sul livello di gradimento dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia e dei presidenti delle 18 Regioni a elezione, diretta e realizzata per “Il Sole 24 Ore” da Noto Sondaggi.

Le due classifiche hanno visto primeggiare, rispettivamente, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il governatore del Veneto Luca Zaia, tra i protagonisti dell’emergenza Coronavirus. Per entrambi, il consenso è stato quasi plebiscitario: se si votasse in questo momento otterrebbero il 70% delle preferenze.

Per quanto riguarda i sindaci, il podio è completato da Cateno De Luca (Messina) e da Marco Bucci (Genova) e Giorgio Gori (Bergamo), al terzo posto ex aequo. Il nome di Gori è figurato anche tra i candidati a miglior sindaco contro il Covid-19 nel mondo.

Nelle retrovie Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino), rispettivamente al penultimo posto (con un calo di 29 punti rispetto al 67,2% del giorno di elezione) e al 97° (-10,9). Giù anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (al 100° posto con un calo di 24 punti). Tra le grandi città, in lieve crescita i sindaci di Firenze Dario Nardella (34° posto) e di Milano Giuseppe Sala (52°).

La classifica delle Regioni mostra l’en plein del centrodestra nelle prime quattro posizioni: dietro a Luca Zaia, ci sono infatti Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Donatella Tesei (Umbria) e Jole Santelli (Calabria). Al quinto posto, con consensi in crescita rispetto al giorno delle elezioni (dal 51,4 al 54%) si trova il primo governatore del centrosinistra, cioè quello dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

All’undicesimo posto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, salito alla ribalta durante l’emergenza Coronavirus. La crescita più significativa è quella di Giovanni Toti in Liguria (dal 34,4 al 48%), mentre i cali più vistosi sono accusati da Michele Emiliano in Puglia (dal 47,1 al 40%) e da Attilio Fontana in Lombardia (da 49,7 a 45,3%). All’ultimo posto nel Governance Poll delle Regioni c’è il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, la cui performance è praticamente allineata al risultato (poco più del 30%, il più basso tra i governatori).

La classifica dei sindaci più popolari in Italia

1 – Antonio Decaro (Bari)

2 – Cateno De Luca (Messina)

3 – Marco Bucci (Genova)

3 – Giorgio Gori (Bergamo)

34 – Dario Nardella (Firenze)

52 – Giuseppe Sala (Milano)

97 – Chiara Appendino (Torino)

100 – Luigi De Magistris (Napoli)

104 – Virginia Raggi (Roma).

La classifica dei governatori più popolari in Italia