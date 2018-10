Un appuntamento straordinario con il Palio di Siena: si terrà il 20 ottobre per celebrare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Normalmente la giostra equestre si tiene due volte all’anno: a luglio per il Palio della Madonna di Provenzano e ad agosto per il Palio dell’Assunta, sempre in piazza del Campo. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e del quale si trovano tracce già nel Medioevo. Ma il primo che è stato corso nella sua location attuale, la suggestiva piazza del Campo, pare sia databile 1633. Numeri alla mano da allora se ne sarebbero disputati 395.

Ogni Palio ospita 10 delle 17 contrade senesi, a turno, che corrispondono a diverse zone della città. E non è la prima volta che viene indetto un appuntamento straordinario: alla fine della Seconda Guerra Mondiale – ad esempio – si tenne un Palio passato alla storia come quello della Pace.

Ad agosto era stata avanzata una proposta di Palio straordinario da parte di Assoarma, realtà al cui interno vi si trovano tutte le associazioni di esercito e forze dell’ordine. La motivazione stava nel voler così celebrare i cento anni dalla fine della Prima Grande Guerra Mondiale. Dopo il benestare delle Contrade, la proposta è passata anche al vaglio del consiglio comunale.

Le prove regolamentate sono in programma per il 16 ottobre alle 10 e alle 17, la gara vera e propria si terrà il 20 alle 17. Dieci le contrade che vi parteciperanno: Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio, Giraffa. È interessante sapere che tra le contrade che sono state sorteggiate non mancano antiche rivalità. Nello specifico quella tra le contrade Oca e Torre, e tra le contrade Tortuca e Chiocciola.

Erano ben 18 anni che non veniva organizzato un Palio straordinario a Siena, l’ultimo infatti si era tenuto nella cittadina Toscana il nove settembre del 2000, per celebrare il nuovo millennio, ed era stato vinto dalla contrada Selva. Questo sarà il secondo che si tiene nel XXI secolo. Nel corso del XX secolo, invece, ne sono stati corsi 19. Per ricordarne qualcuno: oltre a quello dedicato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è svolto per il primo centenario dell’Unità d’Italia (5 giugno 1961) e per la conquista della Luna (21 settembre 1969).

Per assistere a questo nuovo evento straordinario, appuntamento al 20 settembre alle 17.