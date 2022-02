Mahmood e Blanco, vincitori dell’edizione 2022 di Sanremo con la loro canzone “Brividi”, diventano street art a Milano: nel capoluogo della Lombardia, infatti, è spuntato un murale che ritrae i due cantanti, freschi del primo posto ottenuto al Festival della canzone italiana.

Il murale rappresenta un ulteriore motivo d’orgoglio per Mahmood, artista nato e cresciuto proprio a Milano, nel quartiere di periferia di Gratosoglio. L’opera è apparsa su un muro di via Fumagalli, all’angolo con Ripa di Porta Ticinese, nella zona dei Navigli.

L’autore del murale dedicato a Mahmood e Blanco è J. Sale Art: come riportato sulla didascalia che descrive l’opera, l’artista ha deciso di intitolarla “Brivido Mahmood e Blanco”, ispirandosi volutamente al titolo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo, uno dei principali eventi musicali italiani del 2022.

Sotto il murale di Blanco e Mahmood, si possono leggere anche alcuni versi della canzone. I due cantanti sono raffigurati mentre si guardano e sorridono, proprio come successo durante le esibizioni andate in scena nel corso delle serate del Festival sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. L’opera è stata molto apprezzata dai cittadini di Milano: sono tanti i passanti che hanno deciso di fermarsi davanti al murale per scattare delle foto e farsi un selfie.

La vittoria al Festival della Canzone italiana di Sanremo consentirà a Mahmood e Blanco di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, evento musicale internazionale che verrà ospitato da Torino dopo il successo ottenuto dai Maneskin durante il 2021.

Mahmood e Blanco sono reduci dalla vittoria al Festival di Sanremo con la canzone “Brividi”, scritta insieme a Michelangelo. Il duo ha sbaragliato la concorrenza, classificandosi in prima posizione davanti a “O forse sei tu” di Elisa, “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, “Ovunque sarai” di Irama, “Farfalle” di Sangiovanni, “Ogni volta è così” di Emma, “Ciao Ciao” di La Rappresentante di Lista, “Lettera di là del mare” di Massimo Ranieri, “Dove si balla” di Dargen D’Amico e “Inverno dei fiori” di Michele Bravi.

Per Mahmood si è trattato del secondo successo al Festival di Sanremo: il cantante aveva già vinto nel 2019, quando aveva trionfato sul palco del teatro Ariston con il brano “Soldi“, precedendo sul podio “I tuoi particolari” di Ultimo e “Musica che resta” de Il Volo. Nato a Milano nel 1992, Mahmood ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando alla sesta edizione di X Factor. Artista tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, ha all’attivo due album in studio, intitolati rispettivamente “Gioventù bruciata” e “Ghettolimpo”.

Blanco, invece, è nato nel 2003 a Calvagese della Riviera, comune in provincia di Brescia, città elogiata dal New York Times. Blanco è salito alla ribalta del grande pubblico nel corso del 2021, con i successi “La canzone nostra” e “Mi fai impazzire”, entrambi capaci di raggiungere i vertici nelle classiche dei singoli in Italia.

Talento precoce, Blanco da piccolo ascoltava i grandi cantautori italiani, da Lucio Battisti a Pino Daniele, passando per Lucio Dalla. Nel corso dell’adolescenza si è avvicinato al mondo dell’hip pop. All’attivo ha un album in studio intitolato “Blu Celeste” uscito nel 2021.