Le spiagge della Sardegna a numero chiuso del 2025 e le new entry

Molte spiagge della Sardegna, nell’estate del 2025, saranno a numero chiuso: una soluzione, questa, che serve sia per salvaguardare il patrimonio naturale dell’isola, sia per garantire un’esperienza migliore ai bagnanti. Scopriamo quali sono le spiagge con ingressi contingentati: alcune sono delle new entry, mentre altre hanno deciso di riproporre quanto già accaduto durante la scorsa estate.