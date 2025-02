Sanità, la classifica in Italia delle migliori e peggiori regioni

Quali sono le migliori regioni per la sanità in Italia? A rivelarlo è il “Sistema di garanzia” del Ministero della Salute, basato sui dati definitivi del 2023. Ogni regione viene valutata attraverso tre indicatori: attività ospedaliera, di prevenzione e distrettuale. Per ciascun indicatore vengono assegnati punteggi che vanno da zero a cento: con la somma totale dei tre campi si ottiene la classifica finale. Di tutte le regioni italiani, solo una è scesa al di sotto dei 60 punti per quanto riguarda l’indicatore dell’attività ospedaliera; in totale sono otto, invece, le regioni “insufficienti” in almeno uno degli indicatori.