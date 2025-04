Polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate dal rapper Salmo che hanno fatto arrabbiare la città di Olbia: le parole che hanno diviso il web

Le parole pronunciate da Salmo nel corso di un’intervista al programma ‘Stories’ di Sky hanno sollevato un polverone mediatico, creando un caso sui social: il rapper ha dichiarato che se non avesse intrapreso la carriera artistica, probabilmente avrebbe fatto lo spacciatore.

Parole dure che hanno diviso il web: da una parte c’è chi difende Salmo, vedendo nelle sue dichiarazioni una componente ironica; dall’altra, invece, in molti lo hanno accusato di essere offensivo nei confronti della città della Sardegna.

Le parole di Salmo che hanno fatto arrabbiare Olbia

Al programma ‘Stories’, Salmo ha parlato così di cosa sarebbe potuto diventare senza dedicarsi alla musica: “Cosa avrei fatto nella vita se non avessi fatto il rapper? Se devo essere sincero, sarei stato a Olbia, la mia città, avrei fatto tutto quello che fanno gli altri, come gli altri, cioè avere un lavoro part-time, con una famiglia disastrata e avrei fatto lo spacciatore”.

Come succede spesso in questi casi, le parole dell’artista hanno scatenato il popolo dei social, tra chi ha apprezzato la sua sincerità e chi, invece, ha ritenuto le parole di Salmo offensive per Olbia. Diversi cittadini hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti del rapper, mentre altri le hanno interpretate in maniera ironica.

Nel corso del programma, il rapper ha rivelato di aver vissuto momenti difficili anche dopo aver raggiunto fama e successo: “Uno dei momenti più brutti è stato quando avevo tutto ma c’era un vuoto. Ti dicono, perché stai male? E non lo sai”. Del passato a Olbia, Salmo ha raccontato alcuni aspetti della sua infanzia difficile: “Mio padre aveva perso il lavoro e ci trasferimmo in una casa fredda e piccolissima. Mia madre vedeva i fantasmi, la ricordo come la casa degli orrori”.

Tra gli artisti italiani più ascoltati su Spotify nel decennio 2013-2023, Salmo è un rapper, attore e produttore discografico nato a Olbia nel 1984. All’attivo ha otto album in studio: dal disco d’esordio ‘The Island Chainsaw Massacre’ del 2011 fino a ‘Ranch’ di quest’anno. Nel 2022 Salmo è stato tra i protagonisti della serie tv ‘Blocco 181’: oltre a recitare è stato produttore e si è occupato anche della produzione creativa della colonna sonora.

L’assessore di Olbia: “Salmo non parla mai a caso”

Della questione ha parlato anche Marco Balata, assessore del Comune di Olbia: con un post pubblicato su ‘Instagram’, ha voluto invitare tutti a riflettere sulle parole di Salmo, artista che ha sempre dimostrato il suo amore per Olbia.

“Un artista come Salmo non parla mai a caso – si legge nel post di Balata’ – la sua dichiarazione forte è espressa con l’intento di sensibilizzare su un problema reale che esiste a Olbia, così come in tante altre città. Salmo ha dimostrato in tantissime occasioni l’amore per la sua città e non ne parlerebbe mai male”.

E ancora. “Le sue parole vanno interpretate in maniera costruttiva, come un invito ai giovani a innamorarsi di una passione: musica, sport, arte ecc. e perseguire i loro obbiettivi, come ha fatto lui con la musica, per non percorrere strade sbagliate. Per questo mi dissocio totalmente dalle sterili polemiche divampate sui social”.