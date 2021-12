Tornano i saldi invernali, appuntamento fisso che arriva dopo le festività natalizie. Nella maggior parte delle Regioni italiane, il periodo di sconti inizia a gennaio prima dell’Epifania. In altre zone, però, il calendario è leggermente diverso.

Quando iniziano i saldi invernali 2022 in Italia

La Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno pubblicato il calendario dei saldi invernali 2022, fatta eccezione per la Puglia, Regione che non ha ancora stabilito una data per l’inizio del periodo di sconti. Sono due le Regioni italiane che daranno il via ai saldi post Natale: la Basilicata e la Sicilia, entrambe a patire dal 2 gennaio 2022.

Per quanto riguarda la Basilicata, il periodo di saldi durerà fino al 2 marzo, esattamente due mesi. Scelta diversa, invece, per la Sicilia, una delle regioni più “hashtaggate d’Italia: qui la finestra di sconti si protrarrà per un maggiore lasso di tempo, esattamente fino al 15 marzo. Il 3 gennaio tocca alla Valle d’Aosta, mentre 48 ore dopo, il 5 gennaio, sarà la volta del resto d’Italia, tranne alcune zone come il Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, quello della Val Pusteria che vanta alcuni dei laghi più belli delle Dolomiti, e della Val Venosta che seguono un calendario diverso.

Nella Provincia autonoma di Trento non è prevista una vera e propria data di inizio dei saldi: sono gli Operatori commerciali a decidere liberamente quando dare il via al periodo di sconti. Nei comuni di alcune delle principali località montane italiane e mete sciistiche, invece, la partenza dei saldi invernali è prevista per sabato 5 marzo per andare avanti fino a sabato 2 aprile.

Saldi invernali 2022: calendario regione per regione

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 – giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 – venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Puglia: In attesa di conferma

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 – martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 – giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022

Provincia autonoma di Trento: saldi svolti liberamente dagli Operatori commerciali

Provincia autonoma di Bolzano: nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige iniziano sabato 8 gennaio e terminano sabato 5 febbraio 2022.

Comuni turistici

Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina

Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante: sabato 8 gennaio 2022 – sabato 5 febbraio 2022

Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena: sabato 5 marzo 2022 – sabato 2 aprile 2022

Distretto di Merano e Burgraviato

Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d’Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno: sabato 8 gennaio 2022 – sabato 5 febbraio 2022

Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco

Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies: sabato 8 gennaio 2022 – sabato 5 febbraio 2022

Distretto Val Pusteria

Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto: sabato 8 gennaio 2022 – sabato 5 febbraio 2022

Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara: sabato 5 marzo 2022 – sabato 2 aprile 2022

Distretto Val Venosta

Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto): sabato 8 gennaio 2022 – sabato 5 febbraio 2022

Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: sabato 5 marzo 2022 – sabato 2 aprile 2022