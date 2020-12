Superati Black Friday e Cyber Monday, per gli italiani è già tempo di pensare ai prossimi sconti speciali. Inevitabilmente, come del resto già i saldi estivi 2020, le date per i saldi invernali saranno condizionate dalla pandemia di Coronavirus ancora in corso. Le Regioni d’Italia, però, hanno già iniziato a muoversi per tempo, in modo così da stilare il calendario ufficiale dei saldi invernali 2021.

Saldi invernali 2021: la situazione regione per regione

L’orientamento della Regione Lazio, per esempio, è quello di indicare il 12 gennaio 2021 come data ufficiale d’inizio dei saldi invernali 2021. Le problematiche del comparto del commercio legate al Covid-19, però, hanno spinto la Regione Lazio a estendere la possibilità per i commercianti di fare vendite promozionali anche ai 30 giorni precedenti questa data. I saldi invernali 2020, nel Lazio, erano partiti il 4 gennaio.

Mirco Carloni, vicepresidente della Regione Marche e assessore al Commercio, ha annunciato invece che, in questa regione, i saldi invernali 2021 potranno effettuarsi dal 16 gennaio 2021 al 15 marzo 2021. Ciò detto, anche nelle Marche i commercianti potranno essere effettuate vendite promozionali in anticipo, fino al 15 dicembre 2020 salvo eventuale e ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 (previo parere favorevole delle associazioni di categoria).

Il periodo di saldi invernali 2021, in Emilia Romagna, prenderà il via invece il 30 gennaio 2021. Anche in questo caso è prevista la sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’avvio ufficiale degli sconti per l’inverno.

Stessa decisione in Toscana, dove i saldi invernali 2021 partiranno ufficialmente sabato 30 gennaio 2021 (e dureranno un mese intero). I commercianti potranno proporre sconti speciali anche nei 30 giorni precedenti questa data.

Come Emilia Romagna e Toscana, anche il Veneto ha preso la medesima decisione: saldi invernali 2021 al via ufficialmente il 30 gennaio ma possibilità per i commercianti di proporre vendite promozionale anche nei 30 giorni precedenti.

Saldi invernali 2021: il calendario regione per regione