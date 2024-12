Alain Ducasse, lo chef con il maggior numero di ristoranti stellati al mondo, arriva a Roma con un nuovo ristorante presso il prestigioso Romeo Hotel

Alain Ducasse, da molti considerato il re della gastronomia, aggiunge un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera aprendo un ristorante a Roma. Con un curriculum che include 20 stelle Michelin distribuite tra i suoi ristoranti in tutto il mondo, Ducasse è un famoso chef di origini francesi. Tra i suoi celebri ristoranti figurano il Louis XV a Monaco e il Plaza Athénée a Parigi, entrambi considerati templi culinari di fama mondiale. Ora, la sua bravura e creatività sono approdate a Roma dove Ducasse ha scelto di aprire un ristorante in un lussuoso hotel andando ad ampliare l’offerta culinaria di alto livello della capitale.

Il menu degustazione del nuovo ristorante di Alain Ducasse

Alain Ducasse noto per essere lo chef con più ristoranti stellati al mondo ha aperto un nuovo locale a Roma dove avrebbe deciso di portare la sua haute cuisine. Il cuore dell’offerta del nuovo ristorante è il suo menu degustazione, un viaggio di nove portate che promette di essere un’esperienza sensoriale unica. In cucina, Alain Ducasse sarà affiancato da Stéphane Petit, con cui condivide la stessa visione in cucina. Il menu è un omaggio al dialogo tra tradizione e innovazione con protagonisti prodotti d’eccellenza del territorio italiano.

Tra i piatti proposti dallo chef stellato, spicca il carciofo violetto pugliese servito in carpaccio con ostrica. Dalla campagna romana, invece, arrivano le puntarelle, accompagnate da colatura di alici e crema di bufala, mentre la zucca moscata e i ricci di mare sardi vengono accostati all’eremorange, un agrume raro che combina le caratteristiche di una limetta del deserto con quelle di un arancio dolce. La pasta è al centro dei primi piatti con una combinazione sorprendente di tagliolini e piccoli tortellini, quest’ultimi ripieni di un delicato fungo, esaltato da burro e tartufo umbro.

Tra i secondi piatti, si distinguono il rombo grigliato con topinambur, la lingua di vitello alla brace con rucola e senape e la sella di capriolo toscano servita con verza, un piatto che esprime perfettamente l’armonia tra tecnica e gusto. I dolci chiudono in bellezza l’esperienza culinaria, con una menzione speciale per il “Cioccolato e caffè” della Manufacture Alain Ducasse di Parigi e uno speciale gelato al grano saraceno. Il menu degustazione con un totale di 9 portate costa un totale di 280 euro.

Dove si trova il nuovo ristorante di Alain Ducasse

Dopo aver aperto quest’estate un nuovo ristorante presso il Romeo Hotel di Napoli, Alain Ducasse ha deciso di replicare anche a Roma. A ospitare il nuovo ristorante del famoso chef, infatti, è proprio il Hotel Romeo di Roma, una nuova sede della lussuosa catena di alberghi. Progettato dall’architetta Zaha Hadid, l’hotel Romeo rappresenta una perfetta fusione tra gusto moderno, lusso e comfort senza compromessi. Inserito nel contesto esclusivo dell‘Hotel Romeo, il ristorante di Alain Ducasse è destinato a diventare una delle mete gastronomiche più ambite della Città Eterna. Il ristorante di Ducasse si presenta come una delle novità più attese dell’anno nel panorama gastronomico italiano.

L’Hotel Romeo recentemente aperto a Roma, infatti, si distingue per le sue 74 camere, tutte arredate con materiali pregiati e dotate delle più moderne tecnologie. Il costo per una notte parte da 2.500 euro, un prezzo che riflette l‘esclusività della struttura. Ogni camera offre una vista mozzafiato sulla città e mette a disposizione degli ospiti servizi di altissimo livello, tra cui una spa, una piscina panoramica e un servizio concierge.