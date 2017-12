Riti arcaici italiani: Cocullo reame dei serpai

È un comune italiano piccolissimo, Cocullo. In Abruzzo, in provincia de L’Aquila, ha solamente 226 abitanti. Eppure, qui, va in scena uno dei più suggestivi riti italiani, la Festa dei Serpari. Si svolge l’1 di maggio. E, fin dalla sua origine, attira in questo paesino migliaia di persone. Del resto, pochi sono gli eventi che – nella nostra penisola – possono vantare origini così antiche. Addirittura, i suoi inizi avrebbero a che vedere con una dea…