Cosa è successo nel resort di Al Bano a Cellino San Marco: il caso tra direttore dell'albergo e la direttrice del ristorante e l'annuncio del cantante

Nel resort di Al Bano a Cellino San Marco è scoppiato un caso: il cantante ha sancito il divorzio professionale tra il direttore dell’albergo e la direttrice del ristorante.

Il caso scoppiato nel resort di Al Bano a Cellino San Marco

Il sodalizio professionale del resort di lusso Tenute Al Bano è ormai terminato e ad annunciarlo è stato lo stesso artista, che ha smorzato i toni dichiarando: “Non c’è stata una guerra con i kalashnikov – le parole di Al Bano riportate dal ‘Corriere della Sera’ – anzi, andavano d’amore e d’accordo, però negli ultimi tempi i rapporti si sono incrinati”.

Al Bano ha poi raccontato di essere intervenuto come un chirurgo per porre fine alla situazione che si era venuta a creare tra il direttore dell’albergo e la direttrice del ristorante: “Diciamo che non si amano – ha spiegato il cantante pugliese – allora è stato necessario imporre un divorzio. Come un chirurgo che, in sala operatoria, taglia per impedire che la situazione degeneri”.

Tenute Al Bano si trova a Cellino San Marco, il paese dove è nato il cantante, al secolo Albano Carrisi, che ha trasformato in un resort di lusso una masseria del Seicento immersa tra vigneti e uliveti: una struttura che si propone come un accogliente villaggio dedicato al benessere del corpo e dell’anima.

Quella situata alle porte del Salento, zona presente nella classifica delle migliori location da sogno per le case di lusso, è una struttura ricettiva con al suo interno un hotel, una spa, una piscina estiva, un bistrot e un ristorante. Una sorta di paradiso immerso nel verde di una delle località più belle della Puglia, a pochi chilometri dal mare.

Al Bano è legato in maniera indissolubile alle sue tenute, dove vive da quando acquistò la masseria nel 1971: “Piano piano ho costruito una Little America perché vicino c’era una base americana dove mandavo i miei figli a scuola e i figli dei miei amici. Poi c’è una chiesetta che mi sta a cuore, l’ho costruita nel 1974 per onorare un debito con la Madonna a cui avevo chiesto di riuscire nel mio mestiere di cantante”.

L’azienda vinicola e i vini prodotti

Oltra a essere il padrone di casa, Al Bano è anche il fornitore esclusivo del ristorante del resort del vino che porta il suo nome e anche dei prodotti a chilometro zero, coltivati da lui stesso nelle grandi distese di terra acquistate nel corso degli anni.

Quella per il vino è una grande passione di Al Bano che ha avviato una fiorente produzione privata di vini pugliesi, prodotti direttamente nella sua Azienda Vinicola Carrisi, situata nella contrada Bosco a Cellino San Marco. Nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) nel 2021, Al Bano ha realizzato l’azienda vitivinicola per una promessa fatta al padre Don Carmelo.

Sono due i vini più famosi prodotti dal cantante che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1984, entrambi rossi: il Don Carmelo, intitolato alla memoria di suo padre, e il Platone, nel 2009 premiato come “Miglior vino del mondo” tra quelli prodotti dai vip.