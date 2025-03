Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa del Papà

Anche per la Festa del Papà 2025 lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di realizzare una serie di proposte dolciarie raffinate e originali

La Festa del Papà è una ricorrenza speciale che in Italia e in molti altri paesi di tradizione cattolica, viene celebrata il 19 marzo. Questa, infatti, è la giornata dedicata a San Giuseppe, simbolo di paternità e dedizione familiare. Tra le tradizioni più diffuse per questa giornata speciale c’è quella di regalare dolci tipici e prelibatezze gastronomiche, per rendere omaggio ai papà con un gesto dolce e simbolico. Per l’occasione, lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha ideato una serie di proposte raffinate e originali, che combinano l’eccellenza della pasticceria artigianale con ingredienti di alta qualità.

I dolci di Cannavacciuolo per la Festa del Papà 2025

Dopo San Valentino e la Festa della Donna lo chef Cannavacciuolo ha pensato a qualcosa di speciale anche per la Festa del Papà. Anche quest’anno, il celebre chef stellato ha pensato a una selezione di dolci artigianali dedicati a tutti i padri. Nello store ufficiale “Cannavacciuolo shop” accanto ai grandi classici come la sbrisolona, i biscotti e la caprese alle nocciole, sono quindi disponibili anche delle nuove creazioni. La Festa del Papà 2025 porta con sé alcune novità irresistibili, pensate per soddisfare i palati più raffinati. Una delle proposte più originali e sofisticate è rappresentata dai Sigari al Whisky, disponibili al prezzo di 24 euro. Si tratta di una confezione contenente cinque sigari di cioccolato fondente ripieni di una ganache al whisky. Ogni sigaro è realizzato con la massima cura artigianale, con un cuore morbido e avvolgente.

Un’altra delizia pensata da Antonino Cannavacciuolo per questa occasione speciale è il Tortamisù, venduto al prezzo di 26 euro. Questa rivisitazione del classico tiramisù si presenta come un ottimo dolce da forno. La base è una frolla al cioccolato con savoiardi insaporiti con caffè e in aggiunta tutta la cremosità del mascarpone. Questi prodotti, creati e confezionati nel laboratorio artigianale dello chef Cannavacciuolo, possono essere ordinati entro il 13 marzo per riceverli in tempo per la Festa del Papà.

Le box regalo per la Festa del Papà 2025

Per chi desidera un regalo più completo, Cannavacciuolo ha ideato delle eleganti box regalo, perfette per sorprendere i papà. Un format simile a quello ideato per la Festa della Donna. Ogni confezione è curata nei minimi dettagli e decorata con un tocco di eleganza. Una delle proposte più apprezzate è la box “Sei forte Papà”, disponibile al prezzo di 54,50 euro. Questa confezione include due prelibatezze della selezione di Cannavacciuolo: il Tortamisù e i Sigari al Whisky. Il tutto è racchiuso in una confezione decorata con la frase “Sono i piccoli segreti che rendono grandi i cibi semplici” e la firma dello chef. Un dettaglio che aggiunge un tocco di affetto a questo dolce pensiero.

Un’altra proposta imperdibile è la box “Un giorno da Super Papà”, acquistabile al prezzo di 58 euro. Questa confezione è pensata per chi vuole celebrare la Festa del Papà con un brindisi speciale. Al suo interno si trovano il delizioso Tortamisù accompagnato da una bottiglia di Prosecco Brut Cannavacciuolo da 0,75 cl. Questo vino, per la sua versatilità, è perfetto per il momento dell’aperitivo, ma anche per accompagnare antipasti a base di pesce, salumi e formaggi. Anche in questo caso, la scatola è impreziosita dalla dedica dello chef.