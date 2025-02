Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha pensato per la festa degli innamorati 2025 delle esperienze di soggiorno da trascorrere presso Villa Crespi

San Valentino è la festa degli innamorati, un’occasione speciale per molte coppie che desiderano ritagliarsi un momento romantico e indimenticabile. Cene a lume di candela e weekend fuori porta sono tra i regali più gettonati per rendere questa giornata unica. Molti chef stellati, per celebrare questa ricorrenza, organizzano cene nei loro ristoranti con menu ad hoc. Tra questi, Antonino Cannavacciuolo propone ogni anno un’esperienza esclusiva nel suo ristorante stellato di Villa Crespi, sulle sponde del Lago d’Orta, combinando alta cucina e ospitalità di lusso.

San Valentino 2025 a Villa Crespi

Per il 2025, Villa Crespi offre uno speciale pacchetto dedicato agli innamorati che desiderano trascorrere due notti all’insegna del romanticismo e della raffinatezza. Il soggiorno prevede la possibilità di cenare nel celebre ristorante 3 stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo, dove gli ospiti potranno degustare un menu speciale firmato dallo chef. L’atmosfera sarà resa ancora più magica da un’accoglienza speciale in camera, con un bouquet di rose rosse, una bottiglia di champagne e un dolce artigianale preparato nel laboratorio di pasticceria della Villa.

Il pacchetto include anche una colazione servita al ristorante, un massaggio di coppia Persian Rose della durata di 100 minuti nell’area benessere e il pernottamento in una delle lussuose camere di Villa Crespi. In particolare, un soggiorno nella Master Suite Sheherazade, con una spettacolare vista lago e un ambiente elegante, parte dal costo di 4103 euro. Un’esperienza di lusso pensata per chi vuole celebrare l’amore in grande stile.

Gift Card ed esperienze da regalare per San Valentino 2025 a Villa Crespi

San Valentino rappresenta il momento perfetto per sorprendere la propria dolce metà con un regalo unico e indimenticabile. Oltre ai dolci pensati per la festa degli innamorati, chef Cannavacciuolo ha pensato anche a delle Gift Card di Villa Crespi. Queste offrono esperienze pensate per ogni tipo di coppia, combinando gastronomia, benessere e soggiorni all’insegna del relax. Per chi desidera regalare un viaggio attraverso la cucina dello Chef Cannavacciuolo, sono disponibili due menu degustazione.

“Itinerario” è un omaggio al percorso culinario dello chef, che abbraccia i sapori del Sud e del Nord Italia. Questo menu include alcune delle creazioni più iconiche della storia di Villa Crespi, come lo scampo alla pizzaiola con acqua di polpo e il cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur. Il costo per un menu di cinque portate è di 485 euro a persona. Per chi invece cerca un’esperienza gastronomica ancora più intensa, “Mettici l’anima” propone abbinamenti audaci e sapori decisi, sempre sotto la firma inconfondibile dello Chef. Il prezzo per persona parte da 535 euro.

Oltre alla cena, Villa Crespi offre soggiorni esclusivi in un’atmosfera davvero magica. La proposta “Soggiorno Gourmet” include una o due notti in una delle eleganti suite della Villa, una cena presso il ristorante stellato, una colazione gourmet e un dolce benvenuto in camera. Il prezzo di questa esperienza parte da 1969 euro. Un’altra opzione pensata per le coppie è la “Fuga romantica sul lago“, che comprende un soggiorno di una notte disponibile il mercoledì o il giovedì, una cena stellata e una colazione. Il costo del pacchetto parte da 1359 euro.

Per un’esperienza ancora più esclusiva, Villa Crespi propone anche esperienze uniche. “In cucina con la brigata” è il regalo perfetto per gli amanti dell’arte culinaria, che avranno l’opportunità di partecipare a una lezione insieme alla brigata dello Chef Cannavacciuolo, scoprendo i segreti di un ristorante stellato. “Io e te tra benessere e gusto“, invece, permette di vivere un’esperienza su misura: mentre un partner si rilassa con un trattamento benessere nella wellness suite della Villa, l’altro potrà assistere a una lezione guidata dal Sous Chef Simone Corbo.