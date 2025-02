Case in montagna, quanto costano e le mete più ambite

Quali sono le località di montagna con i prezzi più alti per le case in Italia? A rivelarlo è stata una ricerca condotta da parte di Century 21. I dati si riferiscono al 2024. L’andamento dei prezzi vede un aumento generalizzato, oltre che sulle mete alpine, anche per quelle appenniniche, con Roccaraso protagonista di un incremento dei 7,6% nel giro di un anno:

“Il fatto che i prezzi di Roccaraso crescano di più rispetto a quelli di mete iconiche come Sestriere e Courmayeur racconta molto del mercato delle seconde case invernali – ha spiegato al ‘Corriere della Sera’ Marco Tilesi, ceo e founder di Century 21 Italia – ci troviamo davanti a un acquirente attento che guarda al mercato con attenzione prediligendo la differenziazione. È anche il segno di una domanda crescente che cerca sbocchi alternativi a località già prossime alla saturazione di offerta”.