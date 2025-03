Anche quest'anno lo chef Bottura e Fazio hanno deciso di realizzare un uovo di Pasqua con ingredienti speciali come i lamponi e i fiori di ibisco

Anche quest’anno è continuata la partnership tra Massimo Bottura, uno tra i più famosi chef in Italia, e Lavoratti 1938 di Fabio Fazio. La loro collaborazione ha portato ancora una volta alla realizzazione di uno speciale uovo di Pasqua 2025. Questo è un prodotto davvero esclusivo pensato per celebrare la festività pasquale.

L’uovo di Pasqua 2025 di Fabio Fazio e chef Massimo Bottura

Dopo il successo del 2024, Gucci Osteria di Massimo Bottura e Lavoratti 1938 rinnovano la loro collaborazione per la Pasqua 2025. Anche quest’anno è stato ideato e presentato un uovo di cioccolato che unisce ingredienti d’eccellenza e ricerca gastronomica. L’uovo, infatti, nasce dalla creatività dei maestri cioccolatieri di Lavoratti e dei due co-Executive Chef di Gucci Osteria, Karime Lopez e Takahiko Kondo. Realizzato con cioccolato fondente monorigine Ecuador al 70%, l’uovo si distingue per la combinazione di note tostate del cacao, lamponi disidratati e i fiori di ibisco.

All’interno dell’uovo, inoltre, si può trovare una sorpresa speciale: tartufi di cioccolato al Limone delle Cinque Terre. Le note di questo agrume sono state valorizzate attraverso un processo di essiccazione naturale della buccia e della polpa. L’uovo di Pasqua 2025 di Lavoratti e Gucci Osteria viene venduto all’interno di una bellissima confezione dal design raffinato al costo di 80,00 euro. Disponibile in edizione limitata questo è in vendita dal 12 marzo 2025 e può essere acquistato presso Gucci Osteria a Firenze, in selezionati punti vendita di Lavoratti 1938 e nei rispettivi store online.

La storia di Lavoratti 1938, l’azienda di cioccolato acquistata da Fazio

Fabio Fazio è diventato uno dei soci, insieme a Davide Petrini, della ditta Lavoratti di Varazze a partire dal 2022. La Lavoratti si trova a Varazze, un comune della provincia di Savona, sulla riviera ligure di Ponente. Questa storica azienda è nata nel 1938 come piccolo chiosco per la vendita di dolci e bibite vicino alla spiaggia. Poi con il tempo la famiglia Lavoratti, visto il successo, ha deciso di ampliare l’attività aprendo una bottega in centro. Qui venivano realizzati e venduti prodotti dolciari principalmente a base di cacao

Negli anni, Lavoratti è diventata celebre per la qualità dei suoi prodotti, in particolare per le uova di Pasqua. Queste erano diventate un simbolo di eccellenza e tradizione artigianale italiana. A causa della crisi economica legata alla pandemia di Covid-19, l’azienda Lavoratti aveva subito grandi perdite, e Fazio ha deciso di intervenire per non farla chiudere dato che era per lui un ricordo d’infanzia.

Sul sito ufficiale della fabbrica di cioccolato, Fazio ha spiegato le ragioni di questo investimento, legate ai suoi ricordi di quando era piccolo. Da bambino, riceveva ogni anno dai suoi nonni un uovo di Pasqua Lavoratti, un’esperienza che gli ha lasciato un ricordo indelebile: “I miei nonni che a ogni Pasqua mi regalavano l’uovo Lavoratti, i giorni immediatamente precedenti erano fatti di un’attesa magnifica, irripetibile. Ho ancora addosso il profumo di quel cioccolato così desiderato che invadeva la stanza e che doveva essere consumato con parsimonia per farlo durare il più a lungo possibile.” Con l’ingresso di Fazio e dei suoi soci, l’azienda ha conosciuto una nuova fase di rilancio, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla qualità degli ingredienti.