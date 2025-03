Quanto costa mangiare alla Camera: la nuova protesta di Ultima Generazione riguarda i prezzi presenti nel menu del ristorante del Parlamento italiano

Continua la campagna intitolata “Il Giusto Prezzo” di Ultima Generazione: dopo i tre blitz al ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, gli attivisti si sono recati alla Camera dei Deputati per mostrare quanto costa il menu dei Parlamentari.

Quanto costa mangiare alla Camera

Un’attivista di Ultima Generazione, come raccontato sul profilo Instagram ufficiale del gruppo che “compie azioni di disobbedienza civile nonviolenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico”, è entrata in possesso del menu del ristorante del Parlamento valido dal 17 al 21 marzo 2025.

L’azione ha permesso di conoscere alcuni piatti presenti all’interno del menu della Camera dei Deputati e i relativi prezzi: “Siamo stati di nuovo al Parlamento e abbiamo recuperato il menu della Camera – ha dichiarato un altro attivista di Ultima Generazione nel video pubblicato su Instagram – adesso possiamo dirvi a quale prezzo e a quale qualità mangiano i nostri politici”.

Nel video vengono elencati due piatti, a partire dagli gnocchi al pomodoro di San Marzano e ricotta salata sarda, disponibili al prezzo di 8,50 euro. Costano 10,50 euro, invece, le polpette di manzo italiano al sugo di pomodoro di San Marzano.

Le richieste di Ultima Generazione

Sempre su Instagram, nella didascalia che accompagna il video, c’è un lungo post di Ultima Generazione riguardo i prezzi del menu della Camera: gli attivisti chiedono un’iniziativa mirata a offrire pasti gratuiti alle mense scolastiche.

“Siamo entrati nel ristorante dove pranzano i nostri Parlamentari, per vedere con i nostri occhi a quale prezzo i politici riescono a ottenere un pasto sano ed equilibrato – si legge nel post – come fanno, questi prezzi a essere così bassi? Molto semplice. La spesa annuale che sovvenziona i pranzi dei Parlamentari è cresciuta nel 2024 di 1,3 milioni di euro, praticamente un terzo in più rispetto all’anno precedente salendo così a 3,4 milioni di euro all’anno.

Cosa potremmo fare con 3,4 milioni di euro all’anno? Con questa cifra saremmo in grado di pagare due milioni di pasti gratuiti per le mense scolastiche. Questa iniziativa sarebbe sufficiente a coprire le spese di tutti quei bambini che non riuscendo a coprire la retta per la mensa scolastica sono costretti a mangiare pane e olio. Chiediamo che il giusto prezzo non sia solo per chi ha il potere di farselo per sé”.

Le proteste da Cracco in Galleria a Milano

Come detto da qualche settimana a questa parte, Ultima Generazione ha fatto parlare molto per i blitz nel ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: gli attivisti sono andati tre volte a manifestare presso il locale milanese del noto chef, chiedendo pasti sospesi per i più bisognosi.

Al primo blitz alcuni manifestanti sono riusciti a entrare all’interno del ristorante dove hanno esposto uno striscione, mentre altri si sono seduti a terra in segno di protesta all’esterno del locale.

Nel secondo blitz, invece, gli attivisti hanno versato passate di pomodoro sulle verande del ristorante di Carlo Cracco. La terza azione ha visto altri manifestanti entrare nel locale con l’intenzione di ribadire la loro protesta, per poi venire bloccati dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo.