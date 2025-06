Quanto costa la crociera più lussuosa al mondo con tappe italiane

Luminara è la più grande nave della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection ed è la nave da crociera con tutti i comfort più lussuosa al mondo

Le crociere non sono più solo un modo pratico per visitare più destinazioni in un unico viaggio sono diventate vere e proprie esperienze. Negli ultimi anni, infatti, il settore delle crociere ha registrato un boom, spingendo le compagnie a ideare navi sempre più esclusive, dotate di suite panoramiche, ristoranti gourmet e servizi esclusivi. Tra queste, spicca la nuovissima Luminara, la terza nave di The Ritz-Carlton Yacht Collection, pronta a offrire un’esperienza senza pari e tra le sue tappe quest’estate figura anche l’Italia.

Luminara, la nave da crociera più lussuosa al mondo

Solo qualche giorno fa aveva fatto scalpore una nave da crociera che aveva fatto “il famoso inchino” davanti ai faraglioni di Capri. La cosa nonostante le polemiche si era poi conclusa con il fatto che la nave avrebbe rispettato la distanza di oltre 500 metri dalla costa, ovvero il limite massimo consentito. Oggi si parla ancora di crociere ma per un altro motivo. È stata, infatti, consegnata ufficialmente il 3 giugno presso i celebri cantieri Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, Luminara. Luminara è la terza ma soprattutto la più grande nave della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Con i suoi 242 metri di lunghezza e 10 ponti, può ospitare fino a 452 passeggeri nelle sue 226 suite, tutte dotate di terrazze private e vetrate che regalano una vista mozzafiato sull’oceano. A bordo di Luminara, ogni dettaglio è pensato per coccolare gli ospiti: 5 ristoranti gourmet, 7 lounge bar, una cantina vinicola di pregio, spa, palestra, boutique di lusso, piscine (compresa una a sfioro) e persino un’area spiaggia privata. Più che una crociera, un’esperienza da vivere a cinque stelle. Già qualche anno fa aveva impressionato l’inaugurazione di MSC Seascape, la nave più grande mai costruita in Italia.

Questa era considerata un gioiello della tecnologia, oltre che una lussuosa casa sul mare dotata di 11 ristoranti, 20 bar, una Spa e anche uno spettacolare Ponte dei Sospiri. Luminara sembra essere andata oltre. Il suo viaggio inaugurale partirà il 3 luglio da Montecarlo. Tra le tappe più attese figura anche l’Italia, con Roma che farà da scenario alla conclusione della prima crociera e successivamente come porto di partenza per nuovi itinerari. Il primo viaggio, infatti, durerà 7 notti e toccherà località prestigiose come Montecarlo, Cannes, Isola Rossa, Livorno, Portofino, Portoferraio e infine Civitavecchia.

Quanto può costare una crociera con Luminara

Chi si sta chiedendo quanto costi regalarsi un viaggio a bordo di Luminara, la risposta è: dipende, ma in genere i prezzi sono abbastanza alti. D’altronde si parla della crociera più lussuosa al mondo, progettata per chi cerca un’esperienza irripetibile. Il prezzo per una settimana di viaggio (8 giorni e 7 notti) parte da dagli 8-10.000 euro a persona, ma può arrivare a cifre davvero esorbitanti.

Il prezzo finale dipende ovviamente non solo dall’itinerario e dalla tipologia di suite scelta dai giorni ma anche dai servizi. Per le suite più esclusive e i servizi personalizzati, si può facilmente superare la soglia dei 78.000 euro a settimana. Le prime crociere estive copriranno diverse mete nel Mediterraneo come Italia, Grecia, Francia e Spagna. Dopo l’estate nel Mediterraneo, Luminara solcherà i mari dell’Oceano Indiano, passando per il Sudafrica, per poi proseguire verso l’Asia e, infine, il Nord America. Qui opererà crociere da Vancouver a partire dall’estate 2026 che toccheranno anche l’Alaska.