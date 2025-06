Quanto costa la casa in Italia: la nuova classifica delle città

Quali sono le città dove si spende più per mantenere la casa in Italia? A questa domanda hanno risposto Facile.it e Mutui.it, autori di una ricerca che ha preso in esame i principali centri del nostro Paese. Per ogni città è stata calcolata la spesa annua, andando a sommare i costi mensili per la rata del mutuo, la Tari, le bollette, il condominio e la manutenzione.