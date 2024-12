Quali sono i regali preferiti per il Natale 2024

Con le festività si avvicina anche il momento dello scambio dei regali di Natale, appuntamento atteso dai bambini ma anche dai più grandi. In Italia la spesa per i regali natalizi può essere influenzata da diversi fattori come l’inflazione generale ma anche il rincaro di un determinato tipo di prodotti.

Da un sondaggio dell’Osservatorio economico della Confcommercio è emersa una tendenza alla spesa intelligente: in molti si sono mossi per tempo, sfruttando i periodi di sconti come il Black Friday e il Cyber Monday per comprare in anticipo i regali e risparmiare qualcosa sul prezzo finale. Nella gallery andiamo alla scoperta di quali sono i regali preferiti per il Natale del 2024.