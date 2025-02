Amazon apre il primo negozio fisico in Italia e offre prodotti per la cura personale, tecnologie avanzate e un servizio di consulenza personalizzato

Amazon ha segnato un importante passo nel settore retail: mercoledì 12 febbraio ha inaugurato il suo primo negozio fisico in Italia. Il punto vendita, denominato Amazon Parafarmacia & Beauty, ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di acquisto innovativa e tecnologicamente avanzata nel settore della bellezza e della cura personale.

Dov’è il primo negozio fisico di Amazon in Italia

Amazon ha scelto Milano come sede per il suo primo store fisico in Italia, posizionandolo in una delle zone più strategiche della città: Piazzale Cadorna 4. Questa scelta non è casuale, considerando che Milano rappresenta da anni un punto di riferimento per il colosso dell’e-commerce; la città, infatti, ospita la sua sede direzionale italiana e funge da laboratorio per nuove iniziative commerciali.

L’obiettivo di questo nuovo store non è solo quello di vendere prodotti, ma anche di sperimentare un nuovo modello di interazione con i clienti che prevede l’integrazione di strumenti tecnologici avanzati e il supporto di esperti del settore.

Cosa vende il primo store fisico di Amazon in Italia

Il negozio propone una selezione attenta di prodotti per la cura della pelle e della persona, con marchi di riferimento come La Roche-Posay, Vichy, Avène e CeraVe. Oltre ai prodotti cosmetici, sono disponibili anche farmaci da banco, acquistabili senza prescrizione medica, rendendo il punto vendita simile a una parafarmacia tradizionale.

Accanto alla zona espositiva, il negozio ospita anche il Derma Bar, un’area specializzata nell’analisi della pelle. Qui i clienti possono sottoporsi a una scansione digitale del viso, grazie a specchi intelligenti dotati di software avanzato sviluppato da Amazon.

Il sistema fornisce una valutazione personalizzata su idratazione, macchie cutanee e altri parametri fondamentali per la skincare. Amazon ha sottolineato che nessun dato biometrico viene archiviato, garantendo così la tutela della privacy.

Nel catalogo del negozio Amazon spicca un’assenza: i prodotti per la rasatura e la cura della barba. Questo potrebbe indicare un focus maggiore sul pubblico femminile, anche se Amazon ha chiarito che l’assortimento è pensato per essere inclusivo e adatto a tutti, senza distinzioni di genere.

Come funziona il primo negozio fisico italiano di Amazon

Amazon Parafarmacia & Beauty punta a integrare l’esperienza d’acquisto online e offline per offrire un nuovo livello di interazione con i prodotti. Una delle innovazioni più interessanti è rappresentata dalle postazioni “Place & Learn“.

Si tratta di dispositivi che permettono di ottenere informazioni dettagliate su un prodotto semplicemente appoggiandolo su un vassoio smart: ingredienti, modalità d’uso e caratteristiche vengono visualizzate automaticamente su uno schermo, offrendo un livello di interazione simile a quello dell’e-commerce, ma con i vantaggi di un’esperienza fisica.

Il negozio segue i seguenti orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: 8:00 – 19:00

Sabato e domenica: 9:00 – 19:00

Oltre alla vendita di prodotti, è presente anche un’area dedicata alla consulenza personalizzata, con farmacisti qualificati disponibili per supportare i clienti nella scelta degli articoli più adatti alle loro esigenze.

Per il momento, Amazon non ha annunciato piani di espansione in altre città italiane o europee. Questo negozio rappresenta un progetto pilota, il cui successo determinerà eventuali sviluppi futuri. Resta da vedere se Milano rimarrà l’unica città a ospitare uno store fisico di Amazon o se l’azienda deciderà di ampliare il format ad altre località.