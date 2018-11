Immaginatevi un paese a picco sul mare, arrampicato su una collina, case, stradine e luci.

Siamo a Manarola, Cinque Terre sito Patrimonio mondiale Unesco, una delle location più amate dai turisti di tutto il mondo, che ogni anno si riversano sugli stretti sentieri della Liguria di Levante o sulla sua ferrovia per ammirare questa zona tanto particolare.

Qui, ogni anno, si accendono le luci del Natale con uno spettacolo unico. Manarola diventa un presepe a cielo aperto grazie a un’idea di Mario Andreoli che nel 1961 ha iniziato questo progetto che lo ha visto coprire con illuminazioni e figure tutta la collina del paese nello spezzino.

Viene considerato il più grande al mondo tra quelli luminosi e i numeri danno l’idea della grandiosità di tutta questa opera. Il presepe è composto da trecento figure realizzate a grandezza d’uomo illuminate da circa 17mila lampadine andando a occupare tutta la collina delle Tre Croci. Ammontano invece a 8 i chilometri di cavi elettrici. Il presepe è stato anche inserito inserito nel Guinness dei primati e tra le altre cose dal 2008 è anche ecologico, va infatti ricordato che le figure sono realizzate con materiali riciclati ed è stato predisposto un impianto fotovoltaico.

L’appuntamento anche per il 2018 sarà il giorno dell’Immacolata Concezione, ovvero l’8 dicembre, quando si accenderanno le luci alle 17,30. Ma le celebrazioni prendono il via già dalla mattina dell’8 con alle 10,30 un laboratorio gratuito per bambini nell’Oratorio della chiesa di San Lorenzo per realizzare decori verdi per gli alberi green. Alle 14,45 è previsto l’arrivo del treno straordinario organizzato dall’assessorato ai trasporti della Regione Liguria con il benvenuto della Filarmonica Puccini. Alle 17 si terrà invece un momento di grande suggestione con la fiaccolata nel presepe sulla collina delle Tre Croci organizzata dal Cai La Spezia. Come già detto l’accensione è in programma alle 17,30 accompagnata da uno spettacolare show pirotecnico che va ad impreziosire la magia delle luci sulla collina. Per tutta la giornata sarà presente anche il mercatino natalizio.

Il presepe di Manarola è uno dei più interessanti dei tanti che si tengono in tutta la Liguria e in Italia. Inoltre sempre a tema presepi al momento a Genova è anche in corso una mostra speciale dedicata alla natività con collezioni dei cappuccini e private.

Insomma una giornata di grande festa, per uno spettacolo che si potrà ammirare fino al 2 febbraio 2019, ogni giorno a partire dal tramonto.