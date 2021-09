Sembra quasi che il tempo si sia fermato, in quel di Pozzillo: il piccolo villaggio siciliano incanta i turisti con il suo fascino immutato nei secoli, tanto da aver conquistato persino il Guardian. È sulle sue pagine che il celebre magazine inglese ha voluto omaggiare la bellezza di questo angolo di paradiso.

Pozzillo, l’omaggio del Guardian

“Si trova fuori dai sentieri battuti in piena estate, figuriamoci in autunno” – così la rivista descrive il delizioso villaggio di Pozzillo, elencandolo tra le mete imperdibili del sud Europa per chi vuole concedersi una vacanza fuori stagione, magari regalandosi un ultimo tuffo prima dell’arrivo dell’inverno. Qui le temperature sono ancora gradevoli, e lo rimarranno per alcune settimane – l’ideale per un weekend da trascorrere all’aria aperta.

Il paesino altro non è che una frazione di Acireale, e si trova a poca distanza dalla città di Catania. Adagiato lungo la costa orientale della Sicilia, questo incantevole villaggio si affaccia con il suo porticciolo ricco di pescherecci sulle acque turchesi del mar Ionio. Il panorama è incredibile: bellissimi (e profumatissimi) agrumeti lo circondano, mentre nel suo centro storico si affastellano decine di casette colorate.

Tra le sue viuzze è possibile ammirare alcune splendide attrazioni come l’affascinante chiesa di Santa Margherita, piccola perla ottocentesca che sorge nel cuore del paese. Dell’antica parrocchiale che aveva visto nascere il paesino di Pozzillo, invece, non resta ormai più nulla. Impossibile poi non lasciarsi conquistare dai sapori di una terra ricca di eccellenze: dal pesce fresco a frutta e verdura di stagione, passando per le rinomate olive di Pozzillo, c’è di che sorprendere le proprie papille gustative.

Pozzillo, le sue mille bellezze

Il paesino è un vero gioiello, e nei dintorni ci sono davvero molte cose da vedere. C’è la splendida Catania, cuore pulsante di una regione dove arte e cultura si fondono in un patrimonio di immenso valore. E c’è la piccola Acireale, con le sue splendide architetture barocche e i suoi piccoli borghi marinari tutti da scoprire.

Per gli amanti della natura, il paese è un ottimo punto di partenza per un’escursione sull’Etna, in un paesaggio quasi lunare che regala grandi emozioni – e un panorama da mozzare il fiato. A poca distanza c’è poi il lago Pozzillo, bellissima riserva dove poter osservare splendidi boschi di eucalipto.