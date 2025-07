Pioggia di vip in Sicilia in attesa del Google Camp

La Sicilia si conferma meta gettonatissima dai vip nostrani e internazionali per le vacanze estive: sono tante le celebrità avvistate nei luoghi più belli dell’isola durante il mese di luglio. Cantanti, sportivi e imprenditori non hanno resistito al richiamo delle bellezze siciliane.

Oltre a quelli già avvistati, la Sicilia si appresta a ospitare nuovi vip per il Google Camp, l’happening organizzato dal colosso del web: l’evento è in programma il 26 luglio al Verdura Resort di Sciacca. Come succede da qualche anno a questa parte, la struttura extra lusso ospiterà una ristrettissima cerchia di personalità provenienti da ogni angolo del mondo, tra star, magnati e imprenditori.

L’ospite più atteso potrebbe essere addirittura Michael Jordan: la leggenda dei Chicago Bulls ha già fatto capolino a Taormina a bordo dell’M’Brace, il suo costosissimo yacht. Se a questo si aggiunge il fatto che Jordan ha partecipato in diverse occasioni al Google Camp, diventa lecito immaginare la sua presenza alla nuova edizione dell’evento presso il Verdura Resort di Sciacca.