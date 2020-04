Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista e popolare volto televisivo, è in procinto di pubblicare un disco di musica jazz alla soglia dei suoi 92 anni. A rivelarlo è stato lo stesso Piero Angela, in occasione del suo video di auguri per il compleanno della Casa del Jazz di Roma.

Questo il messaggio video di Piero Angela: “Purtroppo non ci possiamo vedere per festeggiare questi 15 anni di questo bellissimo centro jazz. Quando l’ho visto per la prima volta, io sono rimasto sbalordito, abituato com’ero agli inizi a Torino, ai primi hot club: delle cantine, dei locali provvisori… Si tratta di una bellissima struttura e speriamo di ritrovarci presto”.

Poi il presentatore televisivo ha aggiunto: “Questo virus che sta girando, in fondo, tra tutti i disagi e drammi che sta provocando, ha un rimbalzo sul jazz casalingo: il tempo per ascoltare i dischi è aumentato e anche, per quanto mi riguarda, quello per suonare. Mi sto preparando per fare un disco, ma forse non lo farò mai perché sono troppo autocritico e perfezionista. Una parte del disco sarà con Dino Piana, trombonista bravissimo, anche lui novantenne. Sarà una cosa molto speciale, anche nella formazione”.

La chiosa finale del popolare divulgatore scientifico: “Spero di tornare alla Casa del Jazz. Lì ho suonato per dieci minuti dopo un concerto. Siamo tutti infettati da un virus, quello del jazz, dal quale non si guarisce più. Io a 90 anni continuo a divertirmi a suonare, a stare con gli amici e a parlare dei personaggi della mia epoca. Quelli attuali li conosco meno. Dobbiamo augurarci di vederci molto presto”.

Piero Angela aveva anticipato la sua intenzione di voler pubblicare un disco di musica jazz già alcune settimane fa, in occasione di una recente intervista. Tra gli altri piani del presentatore tv c’è anche la realizzazione di un Museo della tecnologia di ieri e di oggi a Torino, città che gli ha dato i natali il 22 dicembre 1928 e da cui è andato via quando aveva 27 anni. Angela ha già parlato del progetto del museo ad alcuni suoi amici torinesi.

Tra jazz e tecnologia, Piero Angela, alla soglia dei 92 anni, ha ancora in cantiere tanti interessanti progetti.